https://sarabic.ae/20260626/الضاحية-الجنوبية-لبيروت-تقيم-ذكرى-عاشوراء-رغم-الأوضاع-القاسية-1114744796.html
الضاحية الجنوبية لبيروت تقيم ذكرى عاشوراء رغم الأوضاع القاسية
الضاحية الجنوبية لبيروت تقيم ذكرى عاشوراء رغم الأوضاع القاسية
سبوتنيك عربي
في مشهد مهيب يجمع بين الشعائر الدينية والالتزام الإنساني، أحيا أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت ذكرى العاشر من محرم بمسيرة عاشورائية حاشدة غصت بالمشاركين الذين... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T15:45+0000
2026-06-26T15:45+0000
2026-06-26T15:45+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1a/1114744905_440:0:1812:772_1920x0_80_0_0_076c3e30254b977255f38add34fe16b7.jpg
امتدت الحشود في مسارٍ بدأ من مرقد الأمين العام السابق حسن نصر الله وصولا إلى منطقة "الغبيري" عند جسر المطار، حيث ألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة بالمناسبة، وسط انتشارٍ لافت لمبادرات الضيافة والإطعام التي توزعت على طول الطريق.وفي هذا السياق، أوضحت المتطوعة في الجمعية ليلى عطية، أن "العملية تبدأ بتعبئة استمارات للمتبرعين وإجراء فحص لنسبة الهيموغلوبين لضمان سلامتهم، قبل سحب الدم ونقله في حافلات مجهزة ومبردة لتوزيعه على المراكز الطبية في كافة المناطق".ولم تغب الروح القتالية والرياضية عن المشهد، حيث أكدت المدربة وبطلة لبنان في "التاي بوكسينغ" مريم خشاب، أن "القوة البدنية تقترن دائماً بالإرادة والوفاء للنهج"، معتبرةً أن "المشاركة في هذا اليوم هي رسالة صمود في وجه التهديدات".وفي مشهد يجسد استمرارية الأجيال، لفت الفتى محمد فياض الأنظار بوجوده، معبراً بكلمات عفوية عن التزامه ووفائه بالرغم من كل الظروف الصعبة.يأتي هذا الإحياء في ظل حالة من الترقب والتوتر الميداني، حيث تزامنت المسيرة مع تصعيد إسرائيلي وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يمضِ عليه سوى أسبوع، شملت غارات على النبطية الفوقا وبيت ياحون، ما حوّل إحياء عاشوراء هذا العام في الضاحية إلى تظاهرة كبرى تؤكد على التلاحم الاجتماعي والإنساني وتحدي آلة الحرب بالرغم من حجم التضحيات والدمار.
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الأمريكية-تمدد-مفاوضات-لبنان-وإسرائيل-ليوم-إضافي-1114715926.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1a/1114744905_637:0:1666:772_1920x0_80_0_0_e2c9bf399bcfb0d8a1e5e726415dab8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
الضاحية الجنوبية لبيروت تقيم ذكرى عاشوراء رغم الأوضاع القاسية
حصري
في مشهد مهيب يجمع بين الشعائر الدينية والالتزام الإنساني، أحيا أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت ذكرى العاشر من محرم بمسيرة عاشورائية حاشدة غصت بالمشاركين الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية، ومن بينها تلك التي نزح إليها الأهالي جراء العدوان.
امتدت الحشود في مسارٍ بدأ من مرقد الأمين العام السابق حسن نصر الله وصولا إلى منطقة "الغبيري" عند جسر المطار، حيث ألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة بالمناسبة، وسط انتشارٍ لافت لمبادرات الضيافة والإطعام التي توزعت على طول الطريق.
وبالتوازي مع المسيرة، برزت المبادرات الإنسانية كفعل صمود ميداني، حيث نظمت جمعية "ود" الخيرية حملةً واسعة للتبرع بالدم استجابةً للجراح النازفة في المستشفيات، خاصة بعد أن بلغت حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية أكثر من 12 ألف جريح و4200 قتيل.
وفي هذا السياق، أوضحت المتطوعة في الجمعية ليلى عطية، أن "العملية تبدأ بتعبئة استمارات للمتبرعين وإجراء فحص لنسبة الهيموغلوبين لضمان سلامتهم، قبل سحب الدم ونقله في حافلات مجهزة ومبردة لتوزيعه على المراكز الطبية في كافة المناطق".
من جانبه، أكد المتبرع حسين حاريص أن "تقديم الدم هو أقل ما يمكن بذله تجاه التضحيات الكبيرة التي قُدمت، مشدداً على أن دماء المتبرعين تتوحد اليوم مع جراح المصابين".
ولم تغب الروح القتالية والرياضية عن المشهد، حيث أكدت المدربة وبطلة لبنان في "التاي بوكسينغ" مريم خشاب، أن "القوة البدنية تقترن دائماً بالإرادة والوفاء للنهج"، معتبرةً أن "المشاركة في هذا اليوم هي رسالة صمود في وجه التهديدات".
وفي مشهد يجسد استمرارية الأجيال، لفت الفتى محمد فياض الأنظار بوجوده، معبراً بكلمات عفوية عن التزامه ووفائه بالرغم من كل الظروف الصعبة.
يأتي هذا الإحياء في ظل حالة من الترقب والتوتر الميداني، حيث تزامنت المسيرة مع تصعيد إسرائيلي وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يمضِ عليه سوى أسبوع، شملت غارات على النبطية الفوقا وبيت ياحون، ما حوّل إحياء عاشوراء هذا العام في الضاحية إلى تظاهرة كبرى تؤكد على التلاحم الاجتماعي والإنساني وتحدي آلة الحرب بالرغم من حجم التضحيات والدمار.