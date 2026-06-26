https://sarabic.ae/20260626/الضاحية-الجنوبية-لبيروت-تقيم-ذكرى-عاشوراء-رغم-الأوضاع-القاسية-1114744796.html

الضاحية الجنوبية لبيروت تقيم ذكرى عاشوراء رغم الأوضاع القاسية

الضاحية الجنوبية لبيروت تقيم ذكرى عاشوراء رغم الأوضاع القاسية

سبوتنيك عربي

في مشهد مهيب يجمع بين الشعائر الدينية والالتزام الإنساني، أحيا أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت ذكرى العاشر من محرم بمسيرة عاشورائية حاشدة غصت بالمشاركين الذين... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T15:45+0000

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امتدت الحشود في مسارٍ بدأ من مرقد الأمين العام السابق حسن نصر الله وصولا إلى منطقة "الغبيري" عند جسر المطار، حيث ألقى الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، كلمة بالمناسبة، وسط انتشارٍ لافت لمبادرات الضيافة والإطعام التي توزعت على طول الطريق.وفي هذا السياق، أوضحت المتطوعة في الجمعية ليلى عطية، أن "العملية تبدأ بتعبئة استمارات للمتبرعين وإجراء فحص لنسبة الهيموغلوبين لضمان سلامتهم، قبل سحب الدم ونقله في حافلات مجهزة ومبردة لتوزيعه على المراكز الطبية في كافة المناطق".ولم تغب الروح القتالية والرياضية عن المشهد، حيث أكدت المدربة وبطلة لبنان في "التاي بوكسينغ" مريم خشاب، أن "القوة البدنية تقترن دائماً بالإرادة والوفاء للنهج"، معتبرةً أن "المشاركة في هذا اليوم هي رسالة صمود في وجه التهديدات".وفي مشهد يجسد استمرارية الأجيال، لفت الفتى محمد فياض الأنظار بوجوده، معبراً بكلمات عفوية عن التزامه ووفائه بالرغم من كل الظروف الصعبة.يأتي هذا الإحياء في ظل حالة من الترقب والتوتر الميداني، حيث تزامنت المسيرة مع تصعيد إسرائيلي وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يمضِ عليه سوى أسبوع، شملت غارات على النبطية الفوقا وبيت ياحون، ما حوّل إحياء عاشوراء هذا العام في الضاحية إلى تظاهرة كبرى تؤكد على التلاحم الاجتماعي والإنساني وتحدي آلة الحرب بالرغم من حجم التضحيات والدمار.

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