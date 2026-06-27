إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260627/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تكشف-عن-تقليص-للقوات-في-جنوب-لبنان-وتبادل-ألوية-مع-قطاع-غزة-1114755440.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة
إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تقليص للقوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T07:17+0000
2026-06-27T07:17+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وأفادت الإذاعة بأن الجيش سيقلص عدد قواته العسكرية في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها.في وقت توقعت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الجمعة، أن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الواقعة بين "الخط الأزرق" وجنوب نهر الليطاني. وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بموجب الاتفاق، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري داخل "المنطقة الأمنية".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260626/نتنياهو-سنبقى-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-وسنسمح-للجيش-اللبناني-بالانتشار-في-منطقتين-تجريبيتين-1114748264.html
https://sarabic.ae/20260627/رئيس-الوزراء-اللبناني-اتفاق-الإطار-الثلاثي-يهدف-لانسحاب-إسرائيل-الكامل-من-الأراضي-اللبنانية--1114755099.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة

07:17 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تقليص للقوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة.
وأفادت الإذاعة بأن الجيش سيقلص عدد قواته العسكرية في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها.
في وقت توقعت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الجمعة، أن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الواقعة بين "الخط الأزرق" وجنوب نهر الليطاني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان وسنسمح للجيش اللبناني بالانتشار في منطقتين تجريبيتين
أمس, 18:36 GMT
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بموجب الاتفاق، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري داخل "المنطقة الأمنية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
رئيس الوزراء اللبناني: اتفاق "الإطار الثلاثي" يهدف لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية
06:19 GMT
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала