https://sarabic.ae/20260627/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تكشف-عن-تقليص-للقوات-في-جنوب-لبنان-وتبادل-ألوية-مع-قطاع-غزة-1114755440.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة
إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تقليص للقوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T07:17+0000
2026-06-27T07:17+0000
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وأفادت الإذاعة بأن الجيش سيقلص عدد قواته العسكرية في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها.في وقت توقعت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الجمعة، أن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الواقعة بين "الخط الأزرق" وجنوب نهر الليطاني. وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بموجب الاتفاق، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري داخل "المنطقة الأمنية".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260626/نتنياهو-سنبقى-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-وسنسمح-للجيش-اللبناني-بالانتشار-في-منطقتين-تجريبيتين-1114748264.html
https://sarabic.ae/20260627/رئيس-الوزراء-اللبناني-اتفاق-الإطار-الثلاثي-يهدف-لانسحاب-إسرائيل-الكامل-من-الأراضي-اللبنانية--1114755099.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تقليص للقوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة.
وأفادت الإذاعة بأن الجيش سيقلص عدد قواته العسكرية في جنوب لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها.
في وقت توقعت صحيفة
"معاريف" العبرية، مساء الجمعة، أن تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الواقعة بين "الخط الأزرق" وجنوب نهر الليطاني.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بموجب الاتفاق، سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري داخل "المنطقة الأمنية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا
، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.