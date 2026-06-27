https://sarabic.ae/20260627/رئيس-الوزراء-اللبناني-اتفاق-الإطار-الثلاثي-يهدف-لانسحاب-إسرائيل-الكامل-من-الأراضي-اللبنانية--1114755099.html

رئيس الوزراء اللبناني: اتفاق "الإطار الثلاثي" يهدف لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني: اتفاق "الإطار الثلاثي" يهدف لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن اتفاق "الإطار الثلاثي" الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أميركية، يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T06:19+0000

2026-06-27T06:19+0000

2026-06-27T06:19+0000

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ونشر نواف سلام تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، مساء الجمعة، وجه خلالها "‏كل الشكر للولايات المتحدة ولأشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق".وأوضح سلام: "إنني أتطلع إلى الساعة المباركة، التي ستباشر فيها إسرائيل الانسحاب، لكي يتمكن أهلنا الأعزاء من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم التي اضطرّوا لمغادرتها قسرا، وإلى إطلاق ورشة الإعمار فيها".وقال رئيس الوزراء اللبناني: "بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا (الإطار)، والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد قرار مجلس الأمن رقم 1701 على ضرورة تنفيذه".وأشار سلام أن إعلان وقف العمليات العدائية في العام 2024 الذي أقرّته الحكومة السابقة فهو ينص بوضوح في مقدمته على أن القوى الشرعية وحدها مخوّلة بحمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصرا.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260626/روبيو-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ولبنان-اتفقوا-على-إنشاء-مجموعة-تنسيق-عسكرية-ثلاثية-1114751314.html

https://sarabic.ae/20260626/نتنياهو-سنبقى-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-وسنسمح-للجيش-اللبناني-بالانتشار-في-منطقتين-تجريبيتين-1114748264.html

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