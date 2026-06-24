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بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
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اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
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57 د
بين بيروت والقاهرة
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مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
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إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
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من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
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روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
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هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
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كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
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هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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https://sarabic.ae/20260624/رئيس-الوزراء-اللبناني-لن-نقبل-ببقاء-إسرائيل-في-أي-نقطة-محتلة-1114660654.html
رئيس الوزراء اللبناني: لن نقبل ببقاء إسرائيل في أي نقطة محتلة
رئيس الوزراء اللبناني: لن نقبل ببقاء إسرائيل في أي نقطة محتلة
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، على أن لبنان لن يقبل ببقاء إسرائيل في أي من النقاط المحتلة، والهدف الأساسي من المفاوضات هو تحقيق الانسحاب... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T13:21+0000
2026-06-24T13:21+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن سلام أن لبنان خاض غمار المفاوضات لأنها تعتبر الخيار الأقل كلفة على البلاد مقارنة بالحرب والدمار، موضحًا أن الحكومة اللبنانية ستدرس أي ترتيبات أمنية يطرحها الجانب الإسرائيلي، وستناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، بحسب المصالح الوطنية اللبنانية.وأضاف قائلا: "لن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين. ونطالب بالإفراج عن الأسرى، وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وفي المقابل، نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية، وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. ولست متشائما".وقال سلام: "لم أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته"، منوهًا إلى أن "قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة ترضي إسرائيل، بل هي مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها وطنيا، وقد تأخر لبنان في تنفيذها طويلا".وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "حزب الله قد التزم، من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءا منها، بتطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح".وتابع نواف سلام: "حزب الله التزم مجددا في عام 2024، من خلال حكومة ميقاتي واتفاق وقف الأعمال العدائية، بحصرية السلاح بيد الدولة، وقد حدد الاتفاق بوضوح الجهات الست الشرعية المخولة بحمل السلاح".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260624/كاتس-الانسحاب-من-جنوب-لبنان-ليس-مطروحا-حتى-بطلب-من-واشنطن-1114655275.html
https://sarabic.ae/20260624/إعلام-إسرائيل-ولبنان-يدرسان-مشروعا-تجريبيا-لتسليم-مناطق-جنوبية-للجيش-اللبناني-بدعم-أمريكي-1114646371.html
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء اللبناني: لن نقبل ببقاء إسرائيل في أي نقطة محتلة

13:21 GMT 24.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayنواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، على أن لبنان لن يقبل ببقاء إسرائيل في أي من النقاط المحتلة، والهدف الأساسي من المفاوضات هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، عن سلام أن لبنان خاض غمار المفاوضات لأنها تعتبر الخيار الأقل كلفة على البلاد مقارنة بالحرب والدمار، موضحًا أن الحكومة اللبنانية ستدرس أي ترتيبات أمنية يطرحها الجانب الإسرائيلي، وستناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول، بحسب المصالح الوطنية اللبنانية.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
كاتس: الانسحاب من جنوب لبنان ليس مطروحا حتى بطلب من واشنطن
11:26 GMT
وأضاف قائلا: "لن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين. ونطالب بالإفراج عن الأسرى، وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وفي المقابل، نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية، وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. ولست متشائما".
وقال سلام: "لم أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته"، منوهًا إلى أن "قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة ترضي إسرائيل، بل هي مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها وطنيا، وقد تأخر لبنان في تنفيذها طويلا".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن "حزب الله قد التزم، من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءا منها، بتطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح".
وتابع نواف سلام: "حزب الله التزم مجددا في عام 2024، من خلال حكومة ميقاتي واتفاق وقف الأعمال العدائية، بحصرية السلاح بيد الدولة، وقد حدد الاتفاق بوضوح الجهات الست الشرعية المخولة بحمل السلاح".
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
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06:58 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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