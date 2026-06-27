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https://sarabic.ae/20260627/لابيد-اتفاقا-لبنان-وإيران-متناقضان-أحدهما-يضعف-حزب-الله-والآخر-يمنح-طهران-مكاسب-اقتصادية-1114763308.html
لابيد: اتفاقا لبنان وإيران متناقضان... أحدهما يضعف "حزب الله" والآخر يمنح طهران مكاسب اقتصادية
لابيد: اتفاقا لبنان وإيران متناقضان... أحدهما يضعف "حزب الله" والآخر يمنح طهران مكاسب اقتصادية
سبوتنيك عربي
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، إن وثيقتي الإطار الموقعتين في الشهر الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، وبين إسرائيل ولبنان،... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T13:37+0000
2026-06-27T13:37+0000
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وأضاف لابيد عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق مع لبنان ينص على منع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، في حين تتضمن مذكرة التفاهم مع إيران، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، إعفاءات لتصدير النفط الإيراني وإتاحة استخدام الأموال الإيرانية المجمدة. وأشار لابيد إلى أن الاتفاق مع إيران لا يتضمن بندا صريحا يمنع استخدام هذه الأموال في تمويل أو تسليح "حزب الله" اللبناني، متهما الحكومة الإسرائيلية بعدم معالجة هذا التناقض، وطالب بآلية واضحة تمنع تحويل أي أموال أو عائدات نفطية إيرانية إلى الحزب.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260408/لابيد-لنتنياهو-اتفاق-الهدنة-مع-إيران-كارثة-سياسية-غير-مسبوقة-1112380127.html
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إسرائيل, لبنان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, لبنان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

لابيد: اتفاقا لبنان وإيران متناقضان... أحدهما يضعف "حزب الله" والآخر يمنح طهران مكاسب اقتصادية

13:37 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم السبت، إن وثيقتي الإطار الموقعتين في الشهر الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، وبين إسرائيل ولبنان، تتعارضان استراتيجيا، معتبرًا أن الاتفاق مع لبنان يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل "حزب الله" اللبناني، بينما يمنح الاتفاق مع إيران تسهيلات اقتصادية قد تعزز قدرة طهران على دعم الحزب.
وأضاف لابيد عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق مع لبنان ينص على منع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، في حين تتضمن مذكرة التفاهم مع إيران، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، إعفاءات لتصدير النفط الإيراني وإتاحة استخدام الأموال الإيرانية المجمدة.
وأشار لابيد إلى أن الاتفاق مع إيران لا يتضمن بندا صريحا يمنع استخدام هذه الأموال في تمويل أو تسليح "حزب الله" اللبناني، متهما الحكومة الإسرائيلية بعدم معالجة هذا التناقض، وطالب بآلية واضحة تمنع تحويل أي أموال أو عائدات نفطية إيرانية إلى الحزب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
لابيد لنتنياهو: اتفاق الهدنة مع إيران "كارثة سياسية غير مسبوقة"
8 أبريل, 09:15 GMT
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
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