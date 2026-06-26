https://sarabic.ae/20260626/الحرس-الثوري-الإيراني-استهداف-مواقع-أمريكية-في-المنطقة-ردا-على-الهجوم-1114751948.html
الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم
الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم
سبوتنيك عربي
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T23:48+0000
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2026-06-26T23:48+0000
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وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"وأضاف البيان: "وفقاً للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".ولفت الحرس الثوري إلى أن "الولايات المتحدة تذرعت بحجج مختلفة من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز".ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مقذوفين أصابا برجًا للبث قرب مدينة سيريك الإيرانية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت مساء أمس تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260626/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-برد-سريع-على-الضربة-الأمريكية-1114751583.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الأمريكي
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الأمريكي
الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.
وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها"
وأضاف البيان: "وفقاً للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".
ولفت الحرس الثوري إلى أن "الولايات المتحدة تذرعت بحجج مختلفة من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز".
ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.
وجاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية، في وقت سابق، بيانًا قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني، يفيد بأن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون "سريعًا وحاسمًا"
، قبل أن تحذف البيان لاحقًا.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مقذوفين أصابا برجًا للبث قرب مدينة سيريك الإيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت مساء أمس تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.