https://sarabic.ae/20260626/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-برد-سريع-على-الضربة-الأمريكية-1114751583.html
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد سريع على الضربة الأمريكية
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد سريع على الضربة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت، أنه سيرد بشكل سريع وحاسم على الضربة الأمريكية الأخيرة ضد إيران. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T21:54+0000
2026-06-26T21:54+0000
2026-06-26T22:00+0000
إيران
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مضيق هرمز
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وجاء في بيان للحرس الثوري، نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية: "يؤكد الحرس الثوري أن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعًا وحاسمًا".وأضاف الحرس الثوري أنه تمكن من التصدي للهجوم الأمريكي في منطقة مدينة سيريك جنوب إيران.في السياق، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مقذوفين أصابا برجًا للبث قرب مدينة سيريك الإيرانية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت مساء أمس تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الأمريكي-يعلن-قصف-مواقع-عسكرية-إيرانية-ردا-على-انتهاك-مزعوم-لوقف-إطلاق-النار-1114750720.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد سريع على الضربة الأمريكية
21:54 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 22:00 GMT 26.06.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت، أنه سيرد بشكل سريع وحاسم على الضربة الأمريكية الأخيرة ضد إيران.
وجاء في بيان للحرس الثوري، نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية: "يؤكد الحرس الثوري أن الرد على الهجوم الأمريكي سيكون سريعًا وحاسمًا".
وأضاف الحرس الثوري أنه تمكن من التصدي للهجوم الأمريكي في منطقة مدينة سيريك جنوب إيران.
في السياق، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، نقلًا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران، بأن مقذوفين أصابا برجًا للبث قرب مدينة سيريك الإيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت مساء أمس تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية
، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.