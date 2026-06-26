الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الأمريكي-يعلن-قصف-مواقع-عسكرية-إيرانية-ردا-على-انتهاك-مزعوم-لوقف-إطلاق-النار-1114750720.html
الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار
الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت، اليوم الجمعة، ضربات ضد مواقع عسكرية في إيران، شملت مستودعات أسلحة ومواقع رادار، ردًا على الهجوم... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T21:08+0000
2026-06-26T21:08+0000
إيران
هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409677_0:142:2729:1677_1920x0_80_0_0_e2d702b1fe9f4b49c1ad03d99359d9dc.jpg
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "شنت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات ضد إيران في 26 حزيران/يونيو، كرد قوي على الهجوم الذي وقع أمس على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".وأشارت القيادة المركزية إلى أن "السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، كانت تغادر مضيق هرمز عبر الساحل العُماني لحظة تعرضها للهجوم".وبحسب التقرير، جاءت هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ارتكبت "انتهاكًا أحمق" لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بشن هجوم مزعوم على سفن كانت تعبر المضيق.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260626/ترامب-إيران-أطلقت-4-مسيرات-انتحارية-على-سفن-في-هرمز-وهذا-انتهاك-للهدنة-1114746127.html
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409677_152:0:2577:1819_1920x0_80_0_0_b5924c150fe55ff785ccd6a28bec2f22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار

21:08 GMT 26.06.2026
© Photo / x.comحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت، اليوم الجمعة، ضربات ضد مواقع عسكرية في إيران، شملت مستودعات أسلحة ومواقع رادار، ردًا على الهجوم الإيراني المزعوم الذي استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "شنت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات ضد إيران في 26 حزيران/يونيو، كرد قوي على الهجوم الذي وقع أمس على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".
وأوضح البيان أن "الضربات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مواقع رادار".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
ترامب: إيران أطلقت 4 مسيرات انتحارية على سفن في "هرمز" وهذا انتهاك للهدنة
16:18 GMT
وأشارت القيادة المركزية إلى أن "السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، كانت تغادر مضيق هرمز عبر الساحل العُماني لحظة تعرضها للهجوم".
وأفاد موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة نفذت، اليوم الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية في منطقة مضيق هرمز.
وبحسب التقرير، جاءت هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ارتكبت "انتهاكًا أحمق" لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بشن هجوم مزعوم على سفن كانت تعبر المضيق.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران
09:59 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала