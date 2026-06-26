https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الأمريكي-يعلن-قصف-مواقع-عسكرية-إيرانية-ردا-على-انتهاك-مزعوم-لوقف-إطلاق-النار-1114750720.html
الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار
الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت، اليوم الجمعة، ضربات ضد مواقع عسكرية في إيران، شملت مستودعات أسلحة ومواقع رادار، ردًا على الهجوم... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T21:08+0000
2026-06-26T21:08+0000
2026-06-26T21:08+0000
إيران
هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409677_0:142:2729:1677_1920x0_80_0_0_e2d702b1fe9f4b49c1ad03d99359d9dc.jpg
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "شنت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات ضد إيران في 26 حزيران/يونيو، كرد قوي على الهجوم الذي وقع أمس على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".وأشارت القيادة المركزية إلى أن "السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، كانت تغادر مضيق هرمز عبر الساحل العُماني لحظة تعرضها للهجوم".وبحسب التقرير، جاءت هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ارتكبت "انتهاكًا أحمق" لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بشن هجوم مزعوم على سفن كانت تعبر المضيق.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260626/ترامب-إيران-أطلقت-4-مسيرات-انتحارية-على-سفن-في-هرمز-وهذا-انتهاك-للهدنة-1114746127.html
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409677_152:0:2577:1819_1920x0_80_0_0_b5924c150fe55ff785ccd6a28bec2f22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت، اليوم الجمعة، ضربات ضد مواقع عسكرية في إيران، شملت مستودعات أسلحة ومواقع رادار، ردًا على الهجوم الإيراني المزعوم الذي استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "شنت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات ضد إيران في 26 حزيران/يونيو، كرد قوي على الهجوم الذي وقع أمس على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".
وأوضح البيان أن "الضربات الأمريكية استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مواقع رادار".
وأشارت القيادة المركزية إلى أن "السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، كانت تغادر مضيق هرمز عبر الساحل العُماني لحظة تعرضها للهجوم".
وأفاد موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة نفذت، اليوم الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية في منطقة مضيق هرمز.
وبحسب التقرير، جاءت هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ارتكبت "انتهاكًا أحمق" لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بشن هجوم مزعوم على سفن كانت تعبر المضيق
.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة
، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.