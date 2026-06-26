https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الأمريكي-يعلن-قصف-مواقع-عسكرية-إيرانية-ردا-على-انتهاك-مزعوم-لوقف-إطلاق-النار-1114750720.html

الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار

الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع عسكرية إيرانية ردا على انتهاك مزعوم لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت، اليوم الجمعة، ضربات ضد مواقع عسكرية في إيران، شملت مستودعات أسلحة ومواقع رادار، ردًا على الهجوم... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T21:08+0000

2026-06-26T21:08+0000

2026-06-26T21:08+0000

إيران

هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "شنت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربات ضد إيران في 26 حزيران/يونيو، كرد قوي على الهجوم الذي وقع أمس على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".وأشارت القيادة المركزية إلى أن "السفينة، التي ترفع علم سنغافورة، كانت تغادر مضيق هرمز عبر الساحل العُماني لحظة تعرضها للهجوم".وبحسب التقرير، جاءت هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ارتكبت "انتهاكًا أحمق" لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، متهمًا إياها بشن هجوم مزعوم على سفن كانت تعبر المضيق.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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