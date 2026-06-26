https://sarabic.ae/20260626/ترامب-إيران-أطلقت-4-مسيرات-انتحارية-على-سفن-في-هرمز-وهذا-انتهاك-للهدنة-1114746127.html
ترامب: إيران أطلقت 4 مسيرات انتحارية على سفن في "هرمز" وهذا انتهاك للهدنة
ترامب: إيران أطلقت 4 مسيرات انتحارية على سفن في "هرمز" وهذا انتهاك للهدنة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه باتجاه سفن كانت... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T16:18+0000
2026-06-26T16:18+0000
2026-06-26T16:18+0000
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وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إحدى الطائرات المسيرة أصابت بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كبيرة ومرتفعة التكلفة، ما أدى إلى وقوع أضرار، غير أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, مضيق هرمز
ترامب: إيران أطلقت 4 مسيرات انتحارية على سفن في "هرمز" وهذا انتهاك للهدنة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز.