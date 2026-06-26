https://sarabic.ae/20260626/ترامب-إيران-أطلقت-4-مسيرات-انتحارية-على-سفن-في-هرمز-وهذا-انتهاك-للهدنة-1114746127.html

ترامب: إيران أطلقت 4 مسيرات انتحارية على سفن في "هرمز" وهذا انتهاك للهدنة

ترامب: إيران أطلقت 4 مسيرات انتحارية على سفن في "هرمز" وهذا انتهاك للهدنة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه باتجاه سفن كانت... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T16:18+0000

2026-06-26T16:18+0000

2026-06-26T16:18+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45a3418762dd2d3de11a9c38e30c8776.jpg

وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إحدى الطائرات المسيرة أصابت بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كبيرة ومرتفعة التكلفة، ما أدى إلى وقوع أضرار، غير أن السفينة تمكنت من مواصلة رحلتها. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260626/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-دول-الخليج-اليوم-مدينة-لإدارة-إيران-لمضيق-هرمز-على-مدى-قرن-من-الزمان-1114736130.html

https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, مضيق هرمز