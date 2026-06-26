https://sarabic.ae/20260626/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-دول-الخليج-اليوم-مدينة-لإدارة-إيران-لمضيق-هرمز-على-مدى-قرن-من-الزمان-1114736130.html

مستشار المرشد الأعلى الإيراني: دول الخليج اليوم مدينة لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان

مستشار المرشد الأعلى الإيراني: دول الخليج اليوم مدينة لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان

سبوتنيك عربي

صرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن "استقرار دول الخليج اليوم مدين لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان". 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T13:00+0000

2026-06-26T13:00+0000

2026-06-26T13:00+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن علي أكبر، أن "الغرب لم يحقق للمنطقة سوى الوحشية والنهب".وصرح ولايتي بأن "شعوب المنطقة والسياسيين فيها غير راضين عن التصريحات المنمّقة"، مؤكداً أن "أهميتهم" في نظر الغرب ضئيلة.وأضاف: "في إعادة ترتيب المعادلات الكبيرة، لا مكان للصغار والمهمشين على طاولة المفاوضات؛ إذ يتم استبعادهم، وبقاؤهم الاستراتيجي مدين لسقف التسامح الذي وضعته طهران".ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة أمريكية أن إيران "تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز".وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية للممر المائي.وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.

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