مستشار المرشد الأعلى الإيراني: دول الخليج اليوم مدينة لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-دول-الخليج-اليوم-مدينة-لإدارة-إيران-لمضيق-هرمز-على-مدى-قرن-من-الزمان-1114736130.html
مستشار المرشد الأعلى الإيراني: دول الخليج اليوم مدينة لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان
مستشار المرشد الأعلى الإيراني: دول الخليج اليوم مدينة لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان
سبوتنيك عربي
صرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن "استقرار دول الخليج اليوم مدين لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان". 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T13:00+0000
2026-06-26T13:00+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/23/1027622390_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c32adbaebef5c0ae946776346c15e99c.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن علي أكبر، أن "الغرب لم يحقق للمنطقة سوى الوحشية والنهب".وصرح ولايتي بأن "شعوب المنطقة والسياسيين فيها غير راضين عن التصريحات المنمّقة"، مؤكداً أن "أهميتهم" في نظر الغرب ضئيلة.وأضاف: "في إعادة ترتيب المعادلات الكبيرة، لا مكان للصغار والمهمشين على طاولة المفاوضات؛ إذ يتم استبعادهم، وبقاؤهم الاستراتيجي مدين لسقف التسامح الذي وضعته طهران".ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة أمريكية أن إيران "تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز".وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية للممر المائي.وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.
https://sarabic.ae/20260626/الخارجية-الإيرانية-لا-يمكن-ضمان-مرور-آمن-عبر-مضيق-هرمز-دون-مراعاة-سيادة-إيران-1114728265.html
https://sarabic.ae/20260626/إيران-تحذر-من-تحليق-طائرات-حربية-إسرائيلية-في-أجواء-دول-مجاورة-وتعتبره-تهديدا-خطيرا-1114718113.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/23/1027622390_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_34ff80d0205bae7c91a22a04fd658a82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

مستشار المرشد الأعلى الإيراني: دول الخليج اليوم مدينة لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان

13:00 GMT 26.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziمستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي
مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
صرح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن "استقرار دول الخليج اليوم مدين لإدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان".
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، عن علي أكبر، أن "الغرب لم يحقق للمنطقة سوى الوحشية والنهب".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
الخارجية الإيرانية: لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران
09:59 GMT
وصرح ولايتي بأن "شعوب المنطقة والسياسيين فيها غير راضين عن التصريحات المنمّقة"، مؤكداً أن "أهميتهم" في نظر الغرب ضئيلة.
وأضاف: "في إعادة ترتيب المعادلات الكبيرة، لا مكان للصغار والمهمشين على طاولة المفاوضات؛ إذ يتم استبعادهم، وبقاؤهم الاستراتيجي مدين لسقف التسامح الذي وضعته طهران".
ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة أمريكية أن إيران "تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المنازل المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، في ريشون لتسيون، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
إيران تحذر من تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء "دول مجاورة" وتعتبره "تهديدا خطيرا"
08:25 GMT
ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.
من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية للممر المائي.
وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала