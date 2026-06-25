https://sarabic.ae/20260625/إعلام-إيران-تتوقع-تحقيق-مكاسب-سنوية-غير-متوقعة-بنحو-40-مليار-دولار-من-إعادة-فتح-مضيق-هرمز-1114710952.html

إعلام: إيران تتوقع تحقيق مكاسب سنوية غير متوقعة بنحو 40 مليار دولار من إعادة فتح مضيق هرمز

إعلام: إيران تتوقع تحقيق مكاسب سنوية غير متوقعة بنحو 40 مليار دولار من إعادة فتح مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة مريكية، أن إيران تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز. 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T20:46+0000

2026-06-25T20:46+0000

2026-06-25T20:46+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إيران تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق يمكن أن يدر نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.كما ترى واشنطن أن أي إجراءات إضافية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو تزيد من تكاليف نقل الطاقة.وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.

https://sarabic.ae/20260625/بيان-خليجي-أمريكي-أي-تعاون-اقتصادي-مع-إيران-مرهون-بالتزامها-بمذكرة-التفاهم----1114710713.html

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