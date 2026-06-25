https://sarabic.ae/20260625/بيان-خليجي-أمريكي-أي-تعاون-اقتصادي-مع-إيران-مرهون-بالتزامها-بمذكرة-التفاهم----1114710713.html
بيان خليجي أمريكي: أي تعاون اقتصادي مع إيران مرهون بالتزامها بمذكرة التفاهم
بيان خليجي أمريكي: أي تعاون اقتصادي مع إيران مرهون بالتزامها بمذكرة التفاهم
سبوتنيك عربي
أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عُقد اليوم الخميس في المنامة، أن أي تجارة أو استثمار مع... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T20:24+0000
2026-06-25T20:24+0000
2026-06-25T20:24+0000
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وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي. وشدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مع رفض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة عليه، مؤكدين ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وبحسب البيان المشترك، رحب الاجتماع بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيدًا بأدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، ومنع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260625/وزير-خارجية-إيطاليا-يؤكد-أن-قواعد-بلاده-لم-ولن-تستخدم-للهجوم-على-إيران-1114697728.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, البحرين, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, البحرين, مضيق هرمز
بيان خليجي أمريكي: أي تعاون اقتصادي مع إيران مرهون بالتزامها بمذكرة التفاهم
أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عُقد اليوم الخميس في المنامة، أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيظل مرهونًا بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي.
وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وشدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز
، مع رفض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة عليه، مؤكدين ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
ورحب الاجتماع بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة، في إطار الجهود الإنسانية المرتبطة بالأوضاع البحرية.
وبحسب البيان المشترك، رحب الاجتماع بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
، مشيدًا بأدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، ومنع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي.
وأكد الوزراء أن أي تجارة أو استثمار مع إيران سيظل مشروطًا وقابلًا للإلغاء، باعتباره مرتبطًا بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف ما وصفوه بالسلوك المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة للتعاون الاقتصادي، وفق البيان.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة
، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.