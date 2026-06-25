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https://sarabic.ae/20260625/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يغير-تصويته-بشأن-الحرب-على-إيران-وترامب-يجدد-تحذيره-1114676219.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يغير تصويته بشأن الحرب على إيران وترامب يجدد تحذيره
مجلس الشيوخ الأمريكي يغير تصويته بشأن الحرب على إيران وترامب يجدد تحذيره
سبوتنيك عربي
أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتًا جديدًا جاء بنتيجة "مغايرة ومرضية" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد يوم واحد من تبني المجلس قرارًا يهدف إلى سحب القوات... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T05:30+0000
2026-06-25T05:30+0000
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دونالد ترامب
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وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، أن التصويت جاء ليلة أمس الأربعاء، بعدما أعرب ترامب عن استيائه مما اعتبره "وقوف المجلس في صف إيران"، في إشارة إلى تصويت أجري أول أمس الثلاثاء.وأوضحت صحيفة غربية أن عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول، وبيل كاسيدي، اللذان كانا صوتا سابقًا لكبح صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران، غيَّرا تصويتهما هذه المرة، حيث امتنع بول عن التصويت، بينما صوّت كاسيدي ضد تمرير القرار.في وقت صوتت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، مرة أخرى لصالح القرار، بينما صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضده مجددا.واعتبر الرئيس الأمريكي أن "هذا التصويت يوجّه رسالة تحذير إلى إيران". وكان ترامب وبّخ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال مأدبة غداء خاصة، بعد تصويت أول أمس الثلاثاء.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260625/إدارة-ترامب-تطلب-من-الكونغرس-تمويلا-إضافيا-معظمه-لحرب-إيران-1114673382.html
https://sarabic.ae/20260624/نتنياهو-لم-أطلب-إذن-ترامب-لضرب-إيران-1114665864.html
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العالم, الأخبار, دونالد ترامب
العالم, الأخبار, دونالد ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي يغير تصويته بشأن الحرب على إيران وترامب يجدد تحذيره

05:30 GMT 25.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhiteمجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتًا جديدًا جاء بنتيجة "مغايرة ومرضية" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد يوم واحد من تبني المجلس قرارًا يهدف إلى سحب القوات الأمريكية من حرب إيران.
وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، أن التصويت جاء ليلة أمس الأربعاء، بعدما أعرب ترامب عن استيائه مما اعتبره "وقوف المجلس في صف إيران"، في إشارة إلى تصويت أجري أول أمس الثلاثاء.
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران
00:36 GMT
وأوضحت صحيفة غربية أن عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول، وبيل كاسيدي، اللذان كانا صوتا سابقًا لكبح صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران، غيَّرا تصويتهما هذه المرة، حيث امتنع بول عن التصويت، بينما صوّت كاسيدي ضد تمرير القرار.
في وقت صوتت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، مرة أخرى لصالح القرار، بينما صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضده مجددا.

وجاءت النتيجة النهائية 50 صوتًا ضد القرار (مؤيد لشن ترامب الحرب)، مقابل 47 صوتًا معه، في وقت رحّب ترامب بنتائج التصويت الجديد، وكتب عبر منصة "تروث سوشال": "غيّر مجلس الشيوخ للتو نتيجة التصويت المتعلقة بإيران، من 50 مع مقابل 48 ضد، إلى 50 ضد مقابل 47 مع".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "هذا التصويت يوجّه رسالة تحذير إلى إيران". وكان ترامب وبّخ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال مأدبة غداء خاصة، بعد تصويت أول أمس الثلاثاء.
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نتنياهو: لم أطلب إذن ترامب لضرب إيران
أمس, 15:29 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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