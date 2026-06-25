https://sarabic.ae/20260625/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يغير-تصويته-بشأن-الحرب-على-إيران-وترامب-يجدد-تحذيره-1114676219.html

مجلس الشيوخ الأمريكي يغير تصويته بشأن الحرب على إيران وترامب يجدد تحذيره

مجلس الشيوخ الأمريكي يغير تصويته بشأن الحرب على إيران وترامب يجدد تحذيره

سبوتنيك عربي

أجرى مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتًا جديدًا جاء بنتيجة "مغايرة ومرضية" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد يوم واحد من تبني المجلس قرارًا يهدف إلى سحب القوات... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T05:30+0000

2026-06-25T05:30+0000

2026-06-25T05:30+0000

العالم

الأخبار

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108281731_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_20f644e71b8d6463750fb7674cfd7cfc.jpg

وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، أن التصويت جاء ليلة أمس الأربعاء، بعدما أعرب ترامب عن استيائه مما اعتبره "وقوف المجلس في صف إيران"، في إشارة إلى تصويت أجري أول أمس الثلاثاء.وأوضحت صحيفة غربية أن عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول، وبيل كاسيدي، اللذان كانا صوتا سابقًا لكبح صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران، غيَّرا تصويتهما هذه المرة، حيث امتنع بول عن التصويت، بينما صوّت كاسيدي ضد تمرير القرار.في وقت صوتت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، مرة أخرى لصالح القرار، بينما صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضده مجددا.واعتبر الرئيس الأمريكي أن "هذا التصويت يوجّه رسالة تحذير إلى إيران". وكان ترامب وبّخ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال مأدبة غداء خاصة، بعد تصويت أول أمس الثلاثاء.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260625/إدارة-ترامب-تطلب-من-الكونغرس-تمويلا-إضافيا-معظمه-لحرب-إيران-1114673382.html

https://sarabic.ae/20260624/نتنياهو-لم-أطلب-إذن-ترامب-لضرب-إيران-1114665864.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, دونالد ترامب