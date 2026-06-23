https://sarabic.ae/20260623/الخارجية-الإيرانية-سنتخذ-القرار-بشأن-الأصول-الإيرانية-المفرج-عنها-وفقا-لمصلحة-البلاد--1114638347.html

الخارجية الإيرانية: سنتخذ القرار بشأن الأصول الإيرانية المفرج عنها وفقا لمصلحة البلاد

الخارجية الإيرانية: سنتخذ القرار بشأن الأصول الإيرانية المفرج عنها وفقا لمصلحة البلاد

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، بشأن الأموال الإيرانية المفرج عنها، أن طهران ستتخذ القرار بما يصب في مصلحة البلاد. 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T18:00+0000

2026-06-23T18:00+0000

2026-06-23T18:00+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بقائي، أنه "أما بشأن شراء السلع، فإن وزارة الزراعة والجهات المعنية ستتخذ القرارات في إطار معايير السعر والجودة، ولا توجد أي قيود بهذا الشأن". وأوضح بقائي أن "التراخيص التي صدرت بشأن مبيعات النفط دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس، وبقية القضايا المتعلقة بإنفاق الأصول الإيرانية المقيدة أو المجمدة تسير على المنوال نفسه". وتابع متحدث الخارجیة الإيرانية: أن "الأصول الإيرانية المجمدة متاحة، ويمكن لنا استخدامها بحرية وفقا لما نراه مناسبا من أجل توفير السلع التي تحتاجها البلاد".وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الإيراني، أمس الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى. وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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