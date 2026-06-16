https://sarabic.ae/20260616/أول-رد-من-قطر-على-تقارير-نقل-أموال-إلى-إيران-1114392619.html

أول رد من قطر على تقارير نقل أموال إلى إيران

أول رد من قطر على تقارير نقل أموال إلى إيران

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الاتفاق الحالي بين إيران والولايات المتحدة يمثل خطوة أولى نحو الوصول إلى توافق إقليمي أوسع، يهدف إلى... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T11:12+0000

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وقال المتحدث إن قطر ساهمت في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، ضمن جهود الوساطة الرامية إلى الوصول إلى تسوية بين الطرفين.وأوضح أن الدوحة ستشارك في لقاء جنيف المقبل، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع مختلف الأطراف في إطار الوساطة التي تشارك فيها باكستان.وأضاف أن قطر عملت على تحقيق التوافق بين الجانبين، إلى جانب دعم جهود عودة الملاحة في مضيق هرمز واستمرار وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة السلم والأمن الإقليميين إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، مؤكدًا أن قطر تواصل جهودها لتحقيق هذا المسار.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرامن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260616/الخارجية-الإيرانية-قاليباف-يترأس-وفد-إيران-خلال-توقيع-الاتفاق-مع-واشنطن-1114390848.html

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