https://sarabic.ae/20260625/إدارة-ترامب-تطلب-من-الكونغرس-تمويلا-إضافيا-معظمه-لحرب-إيران-1114673382.html

إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران

إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران

سبوتنيك عربي

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس، الأربعاء، تمويلًا إضافيًا يبلغ 87.6 مليار دولار، يُخصص معظمه "لاحتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران،... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T00:36+0000

2026-06-25T00:36+0000

2026-06-25T00:36+0000

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أخبار إيران

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وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش.وقال البيت الأبيض إن الطلب يشمل 21 مليار دولار للبنتاغون لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية ودعم القدرات الحيوية.ويتضمن الطلب أيضًا 500 مليون دولار لبرنامج الأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ودول أخرى، ورصده والتصدي له. وقال البيت الأبيض: "هذا التمويل ضروري لحماية الأمريكيين ومنع انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة".ويسعى الطلب إلى تخصيص 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية لدعم الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بما يشمل تجهيز منشأة للحجر الصحي في كينيا، و11.1 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين.وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط.كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، مقابل استعادة إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

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