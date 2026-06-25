إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260625/إدارة-ترامب-تطلب-من-الكونغرس-تمويلا-إضافيا-معظمه-لحرب-إيران-1114673382.html
إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران
إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران
سبوتنيك عربي
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس، الأربعاء، تمويلًا إضافيًا يبلغ 87.6 مليار دولار، يُخصص معظمه "لاحتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران،... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T00:36+0000
2026-06-25T00:36+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114554313_0:35:1500:879_1920x0_80_0_0_3fe526930bb571db71c3a679a06322c9.jpg
وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش.وقال البيت الأبيض إن الطلب يشمل 21 مليار دولار للبنتاغون لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية ودعم القدرات الحيوية.ويتضمن الطلب أيضًا 500 مليون دولار لبرنامج الأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ودول أخرى، ورصده والتصدي له. وقال البيت الأبيض: "هذا التمويل ضروري لحماية الأمريكيين ومنع انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة".ويسعى الطلب إلى تخصيص 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية لدعم الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بما يشمل تجهيز منشأة للحجر الصحي في كينيا، و11.1 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين.وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط.كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، مقابل استعادة إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260624/ترامب-رسوم-عبور-هرمز-غير-مقبولة-في-أي-اتفاق-مع-إيران-1114672919.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114554313_94:0:1279:889_1920x0_80_0_0_0102a103ed1a3ea7b0671c785f0a43be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, إيران, أخبار إيران

إدارة ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا معظمه لحرب إيران

00:36 GMT 25.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس، الأربعاء، تمويلًا إضافيًا يبلغ 87.6 مليار دولار، يُخصص معظمه "لاحتياجات عاجلة" متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.
وتضمن الطلب، المنشور على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، مبلغ 67.15 مليار دولار للجيش.
وقال البيت الأبيض إن الطلب يشمل 21 مليار دولار للبنتاغون لشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية ودعم القدرات الحيوية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
ترامب: رسوم عبور هرمز "غير مقبولة" في أي اتفاق مع إيران
أمس, 22:24 GMT
ويتضمن الطلب أيضًا 500 مليون دولار لبرنامج الأمن الصحي العالمي من أجل الوقاية من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ودول أخرى، ورصده والتصدي له. وقال البيت الأبيض: "هذا التمويل ضروري لحماية الأمريكيين ومنع انتقال الفيروس إلى الولايات المتحدة".
ويسعى الطلب إلى تخصيص 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الدولية لدعم الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بما يشمل تجهيز منشأة للحجر الصحي في كينيا، و11.1 مليار دولار لدعم المزارعين الأمريكيين.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط.
كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، مقابل استعادة إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.
ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала