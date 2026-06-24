https://sarabic.ae/20260624/ترامب-رسوم-عبور-هرمز-غير-مقبولة-في-أي-اتفاق-مع-إيران-1114672919.html

ترامب: رسوم عبور هرمز "غير مقبولة" في أي اتفاق مع إيران

ترامب: رسوم عبور هرمز "غير مقبولة" في أي اتفاق مع إيران

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المرور دون رسوم عبر مضيق هرمز يُعد جزءًا أساسيًا من أي اتفاق مع إيران، مؤكدًا أن التوصل إلى تفاهم لن يكون ممكنًا... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

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إيران

أخبار إيران

مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف ترامب، ردًا على سؤال للصحفيين خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في البيت الأبيض بشأن ما إذا كان سيعرقل الاتفاق النهائي مع إيران في حال تضمّن أي رسوم على مرور السفن: "سيكون ذلك غير مقبول بالنسبة لي، وسيغيّر الوضع جذريًا".وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط.كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، مقابل استعادة إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز.وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

https://sarabic.ae/20260624/ترامب-حلفاؤنا-الأوروبيون-خذلوا-الولايات-المتحدة-في-حرب-إيران-1114671930.html

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