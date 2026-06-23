https://sarabic.ae/20260623/رئيس-وزراء-باكستان-بعض-الجهات-حول-العالم-تسعى-لتقويض-اتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114639131.html

رئيس وزراء باكستان: بعض الجهات حول العالم تسعى لتقويض اتفاق السلام بين واشنطن وطهران

رئيس وزراء باكستان: بعض الجهات حول العالم تسعى لتقويض اتفاق السلام بين واشنطن وطهران

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بعض الجهات حول العالم تريد تقويض اتفاق السلام المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم التي... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T18:42+0000

2026-06-23T18:42+0000

2026-06-23T18:42+0000

العالم

باكستان

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وقال شريف، في تصريحات متلفزة، اليوم الثلاثاء: إن "هناك جهات في جميع أنحاء العالم تسعى لتقويض اتفاق السلام هذا.. إنهم لا يريدون لإيران، هذه الدولة العظيمة، أن تنهض من رماد الحرب وتستعيد مجدها".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار. وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260623/الخارجية-الإيرانية-سنتخذ-القرار-بشأن-الأصول-الإيرانية-المفرج-عنها-وفقا-لمصلحة-البلاد--1114638347.html

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