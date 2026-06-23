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09:03 GMT
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صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
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30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
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نبض افريقيا
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
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بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
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شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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روسيا والعالم العربي
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بين بيروت والقاهرة
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57 د
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مدار الليل والنهار
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إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
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مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران
مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يدعو بموجبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T20:28+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن "مجلس الشيوخ وافق يوم الثلاثاء على قرار منح صلاحيات الحرب بشأن إيران، والذي أقره مجلس النواب [الكونغرس]، في أول مرة يمر فيها مثل هذا الإجراء عبر كلا المجلسين.. ويُوجه القرار الرئيس إلى عزوف القوات المسلحة الأميركية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يُجيز استخدام القوة العسكرية".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260623/رئيس-وزراء-باكستان-بعض-الجهات-حول-العالم-تسعى-لتقويض-اتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114639131.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

20:28 GMT 23.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhiteمجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يدعو بموجبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية.
وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن "مجلس الشيوخ وافق يوم الثلاثاء على قرار منح صلاحيات الحرب بشأن إيران، والذي أقره مجلس النواب [الكونغرس]، في أول مرة يمر فيها مثل هذا الإجراء عبر كلا المجلسين.. ويُوجه القرار الرئيس إلى عزوف القوات المسلحة الأميركية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يُجيز استخدام القوة العسكرية".
وأضافت أن "هذا الإجراء هو قرار مشترك، لا يتمتع بقوة القانون ولا يتطلب توقيع الرئيس، ما يجعله رمزياً إلى حد كبير".
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
رئيس وزراء باكستان: بعض الجهات حول العالم تسعى لتقويض اتفاق السلام بين واشنطن وطهران
18:42 GMT

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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