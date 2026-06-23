https://sarabic.ae/20260623/مجلس-الشيوخ-الأميركي-يتبنى-مشروع-قرار-يدعو-لوقف-العمليات-العسكرية-ضد-إيران-1114641098.html

مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

سبوتنيك عربي

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قرار يدعو بموجبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T20:28+0000

2026-06-23T20:28+0000

2026-06-23T20:28+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108281731_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_20f644e71b8d6463750fb7674cfd7cfc.jpg

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، إن "مجلس الشيوخ وافق يوم الثلاثاء على قرار منح صلاحيات الحرب بشأن إيران، والذي أقره مجلس النواب [الكونغرس]، في أول مرة يمر فيها مثل هذا الإجراء عبر كلا المجلسين.. ويُوجه القرار الرئيس إلى عزوف القوات المسلحة الأميركية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يُجيز استخدام القوة العسكرية".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260623/رئيس-وزراء-باكستان-بعض-الجهات-حول-العالم-تسعى-لتقويض-اتفاق-السلام-بين-واشنطن-وطهران-1114639131.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية