https://sarabic.ae/20260625/وزير-خارجية-إيطاليا-يؤكد-أن-قواعد-بلاده-لم-ولن-تستخدم-للهجوم-على-إيران-1114697728.html

وزير خارجية إيطاليا يؤكد أن قواعد بلاده لم ولن تستخدم للهجوم على إيران

وزير خارجية إيطاليا يؤكد أن قواعد بلاده لم ولن تستخدم للهجوم على إيران

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، رفضه التصريحات المنسوبة إلى الأمين العام لحلف "الناتو"، مارك روته، بشأن استخدام قواعد عسكرية إيطالية... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T14:27+0000

2026-06-25T14:27+0000

2026-06-25T14:27+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه تاجاني مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. وشدد وزير الخارجية الإيطالي خلال المحادثة، على أن أي قاعدة عسكرية إيطالية لم تستخدم في مهاجمة إيران، وأن الحكومة الإيطالية لم تمنح أي تصريح بهذا الشأن، ولن تتم الموافقة على مثل هذا العمل في المستقبل، كما أكد أن الطائرات الأمريكية لم تنطلق من الأراضي الإيطالية لتنفيذ ضربات ضد إيران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.من جانبه، رحب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بالتوضيحات الإيطالية، داعيا روما إلى إصدار نفي رسمي وواضح لهذه التصريحات.وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخيرا، موقف إيطاليا من التصعيد مع إيران، معتبراً أن روما لم تظهر استعداداً كافياً لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد النووي الإيراني".وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "بعد إنفاق تريليونات الدولارات على حلف الناتو، لم تفكر إيطاليا ورئيس وزرائها حتى في التورط مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتهديدها النووي الخطير".وأضاف: "لعقود، دافعنا عنهم، ولكن عندما يُختبرون، لا يقفون إلى جانبنا ولا إلى جانب العالم. هذا ليس جيدا".وكان ترامب قد هاجم ميلوني، أخيرا، معتبرًا أنها تحاول إعادة بناء علاقتها معه بعد ما وصفه بـ"الانتصار العسكري الأمريكي على إيران"، مدعيًا أن شعبيتها في إيطاليا تشهد تراجعًا.كما انتقد موقف الحكومة الإيطالية خلال الحرب مع إيران، زاعمًا أنها رفضت السماح باستخدام بعض المنشآت والمرافق العسكرية الإيطالية، رغم الإسهامات الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن إيطاليا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق قوله.يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، ألغى زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الجاري.وكتب تاجاني على منصة "إكس"، الجمعة الماضية: "إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني - التي زعم فيها أنها "توسلت إليه" لالتقاط صورة تذكارية معه خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا - تسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا السبب، قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة المقررة يومي 21 و22 يونيو/ حزيران".وبشكل عام، فإن للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاريخ في توجيه انتقادات حادة علنا لقادة الحلفاء، بما في ذلك خلافات مع الشركاء الأوروبيين حول الإنفاق الدفاعي والتجارة والسياسة الخارجية، وغالبا ما يتهمهم باستغلال الولايات المتحدة أو التقصير في دعم الأهداف الأمنية المشتركة.

https://sarabic.ae/20260620/ترامب-يصعد-هجومه-على-جورجيا-ميلوني-ويتمسك-بروايته-حول-أزمة-الصورة-المثيرة-للجدل-1114537912.html

https://sarabic.ae/20260611/ميلوني-تجدد-رفض-إيطاليا-المشاركة-في-الحرب-على-إيران-1114253089.html

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