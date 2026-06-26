https://sarabic.ae/20260626/إيران-تحذر-من-تحليق-طائرات-حربية-إسرائيلية-في-أجواء-دول-مجاورة-وتعتبره-تهديدا-خطيرا-1114718113.html

إيران تحذر من تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء "دول مجاورة" وتعتبره "تهديدا خطيرا"

إيران تحذر من تحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء "دول مجاورة" وتعتبره "تهديدا خطيرا"

سبوتنيك عربي

حذّر "مقر قيادة خاتم الأنبياء" الإيراني، اليوم الجمعة، من تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في "أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران". 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T08:25+0000

2026-06-26T08:25+0000

2026-06-26T08:25+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن بيان للمقر وصفه هذه التحركات بأنها "عمل خطير وتهديد مباشر".وقال المقر في بيانه إنه "إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على كبح جماح الكيان الصهيوني والسيطرة على تحركاته العدائية، فإن إيران لن تتسامح مع أي تهديد يستهدف أراضيها".وأكد المقر العسكري الإيراني أن إيران "تعتبر أنه من حقها المشروع الرد على هذه الإجراءات الخطيرة"، وشدد البيان العسكري أن إيران "تتابع هذه التحركات عن كثب"، وأنها "مستعدة للرد على أي تهديد بكل حزم"، محذرًا من "مغبة استمرار هذه الانتهاكات في الأجواء الإقليمية"، وفق تعبيره.وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.

https://sarabic.ae/20260626/غروسي-هناك-اتفاق-على-تفتيش-منشآت-إيران-النووية-1114715764.html

https://sarabic.ae/20260626/غروسي-هناك-اتفاق-على-تفتيش-منشآت-إيران-النووية-1114715764.html

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