https://sarabic.ae/20260626/غروسي-هناك-اتفاق-على-تفتيش-منشآت-إيران-النووية-1114715764.html

غروسي: هناك اتفاق على تفتيش منشآت إيران النووية

غروسي: هناك اتفاق على تفتيش منشآت إيران النووية

سبوتنيك عربي

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق يتضمن وضع آلية لإجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران. 26.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال غروسي للصحفيين في اليابان: "نأمل أن نكون في إيران قريبًا. أجرينا تبادلًا أوليًا مع السلطات الإيرانية"، معبّرًا عن أمله في العودة قريباً إلى إيران لاستئناف مهام التفتيش.وأضاف: "نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل منذ آخر تفتيش في 2025، لكن علينا التأكد من ذلك"، مشيرًا إلى أن تقليل هذه المواد أو نقلها إلى خارج البلاد يبقى من الخيارات الممكنة، غير أن ذلك يتطلب موافقة إيران".وتابع غروسي: "أعتقد أن هدف هذا الاتفاق هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران، وحكومتها أعلنت بوضوح أنها لا تنوي القيام بذلك"، لافتًا إلى أن "النوايا وحدها غير كافية دون نظام تحقق صارم وفعال".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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