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طهران تحذر من تداعيات عبور السفن عبر "هرمز" خارج المسارات المحددة من قبل إيران
طهران تحذر من تداعيات عبور السفن عبر "هرمز" خارج المسارات المحددة من قبل إيران
سبوتنيك عربي
حذّرت "هيئة إدارة الممر الملاحي في الخليج الفارسي" الإيرانية (PGSA)، بشأن تداعيات عبور السفن خارج المسارات المحددة من قبل إيران، عبر مضيق هرمز. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T05:28+0000
2026-06-26T05:28+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن الهيئة، ردًا على الاستفسارات المتكررة، أن "أي حركة ملاحة تتم خارج المسارات المحددة والمعتمدة من قبل الهيئة لن تكون مشمولة بضمانات العبور الآمن، كما لن تستفيد من التغطية التأمينية أو الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بها".وشددت الهيئة أن "جميع التبعات الناجمة عن استخدام مسارات غير مصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وقائدها".ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة أمريكية، أن إيران "تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز".وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.كما ترى واشنطن أن "أي إجراءات إضافية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو تزيد من تكاليف نقل الطاقة".وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.
https://sarabic.ae/20260623/ترامب-19-مليون-برميل-نفط-عبرت-مضيق-هرمز-في-يوم-واحد-1114631868.html
https://sarabic.ae/20260625/كاتس-الحرب-الاقتصادية-ضد-إيران-واحدة-من-جبهات-المعركة-المهمة-لأمن-إسرائيل-1114687670.html
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إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار

طهران تحذر من تداعيات عبور السفن عبر "هرمز" خارج المسارات المحددة من قبل إيران

05:28 GMT 26.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© REUTERS Stringer
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حذّرت "هيئة إدارة الممر الملاحي في الخليج الفارسي" الإيرانية (PGSA)، بشأن تداعيات عبور السفن خارج المسارات المحددة من قبل إيران، عبر مضيق هرمز.
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن الهيئة، ردًا على الاستفسارات المتكررة، أن "أي حركة ملاحة تتم خارج المسارات المحددة والمعتمدة من قبل الهيئة لن تكون مشمولة بضمانات العبور الآمن، كما لن تستفيد من التغطية التأمينية أو الالتزامات والمسؤوليات المرتبطة بها".
وشددت الهيئة أن "جميع التبعات الناجمة عن استخدام مسارات غير مصرح بها تقع على عاتق مالك السفينة ومشغلها وقائدها".
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ويوم أمس الخميس، ذكرت صحيفة أمريكية، أن إيران "تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطّلعة، بأن إيران "تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، يمكن أن يدرّ نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز"، وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.

ويعدّ مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.
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وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.
كما ترى واشنطن أن "أي إجراءات إضافية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو تزيد من تكاليف نقل الطاقة".

من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية للممر المائي.

وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.
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