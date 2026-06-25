كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260625/كاتس-الحرب-الاقتصادية-ضد-إيران-واحدة-من-جبهات-المعركة-المهمة-لأمن-إسرائيل-1114687670.html
كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل
كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "قرر إضافة 350 مليار شيكل (الشيكل = 0.34 دولار أمريكي) إلى موازنة... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T11:38+0000
2026-06-25T11:38+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113932849_0:0:1721:969_1920x0_80_0_0_93f9b0217e877a415f1f8d71125176e5.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن كاتس قوله إن "الحرب الاقتصادية ضد إيران، واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى "حزب الله" أو "حماس" أو الحوثيين وباقي أذرعها الإرهابية"، على حد قوله.وشدد كاتس أن "المعركة الاقتصادية ضد إيران هي واحدة من أهم ساحات القتال لأمن دولة إسرائيل، ولذلك لا يجوز لنا الاكتفاء بما حققناه حتى الآن".وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه "لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الموجودة فيها".وشدد المسؤول الإيراني أن "ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260330/إعادة-التسلح-وإطالة-الحرب-خبير-يوضح-لـ-سبوتنيك-أهداف-زيادة-مخصصات-الجيش-الإسرائيلي-في-الموازنة-1112119000.html
https://sarabic.ae/20260623/إيران-تهدد-بالرد-عسكريا-إذا-انتهكت-إسرائيل-مذكرة-التفاهم-بما-في-ذلك-لبنان-1114618642.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113932849_0:0:1529:1146_1920x0_80_0_0_79daad49d432c671ee6795a65c548151.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل

11:38 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Abir Sultanرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Abir Sultan
تابعنا عبر
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "قرر إضافة 350 مليار شيكل (الشيكل = 0.34 دولار أمريكي) إلى موازنة الدفاع، في السنوات العشر المقبلة"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن كاتس قوله إن "الحرب الاقتصادية ضد إيران، واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى "حزب الله" أو "حماس" أو الحوثيين وباقي أذرعها الإرهابية"، على حد قوله.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
إعادة التسلح وإطالة الحرب... خبير يوضح لـ "سبوتنيك" أهداف زيادة مخصصات الجيش الإسرائيلي في الموازنة
30 مارس, 20:00 GMT
وشدد كاتس أن "المعركة الاقتصادية ضد إيران هي واحدة من أهم ساحات القتال لأمن دولة إسرائيل، ولذلك لا يجوز لنا الاكتفاء بما حققناه حتى الآن".

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن "طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الاجتماعات التي جرت في سويسرا، رغم طلب الأخير عقد لقاء بهذا الشأن".

وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه "لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الموجودة فيها".
وشدد المسؤول الإيراني أن "ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية".
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
إيران تهدد بالرد عسكريا إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بما في ذلك لبنان
23 يونيو, 10:35 GMT

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала