https://sarabic.ae/20260625/كاتس-الحرب-الاقتصادية-ضد-إيران-واحدة-من-جبهات-المعركة-المهمة-لأمن-إسرائيل-1114687670.html

كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل

كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "قرر إضافة 350 مليار شيكل (الشيكل = 0.34 دولار أمريكي) إلى موازنة... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T11:38+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن كاتس قوله إن "الحرب الاقتصادية ضد إيران، واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى "حزب الله" أو "حماس" أو الحوثيين وباقي أذرعها الإرهابية"، على حد قوله.وشدد كاتس أن "المعركة الاقتصادية ضد إيران هي واحدة من أهم ساحات القتال لأمن دولة إسرائيل، ولذلك لا يجوز لنا الاكتفاء بما حققناه حتى الآن".وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه "لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الموجودة فيها".وشدد المسؤول الإيراني أن "ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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