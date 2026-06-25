https://sarabic.ae/20260625/كاتس-الحرب-الاقتصادية-ضد-إيران-واحدة-من-جبهات-المعركة-المهمة-لأمن-إسرائيل-1114687670.html
كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل
كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "قرر إضافة 350 مليار شيكل (الشيكل = 0.34 دولار أمريكي) إلى موازنة... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T11:38+0000
2026-06-25T11:38+0000
2026-06-25T11:38+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113932849_0:0:1721:969_1920x0_80_0_0_93f9b0217e877a415f1f8d71125176e5.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن كاتس قوله إن "الحرب الاقتصادية ضد إيران، واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى "حزب الله" أو "حماس" أو الحوثيين وباقي أذرعها الإرهابية"، على حد قوله.وشدد كاتس أن "المعركة الاقتصادية ضد إيران هي واحدة من أهم ساحات القتال لأمن دولة إسرائيل، ولذلك لا يجوز لنا الاكتفاء بما حققناه حتى الآن".وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه "لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات أو إلى المواد النووية الموجودة فيها".وشدد المسؤول الإيراني أن "ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260330/إعادة-التسلح-وإطالة-الحرب-خبير-يوضح-لـ-سبوتنيك-أهداف-زيادة-مخصصات-الجيش-الإسرائيلي-في-الموازنة-1112119000.html
https://sarabic.ae/20260623/إيران-تهدد-بالرد-عسكريا-إذا-انتهكت-إسرائيل-مذكرة-التفاهم-بما-في-ذلك-لبنان-1114618642.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113932849_0:0:1529:1146_1920x0_80_0_0_79daad49d432c671ee6795a65c548151.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
كاتس: الحرب الاقتصادية ضد إيران واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "قرر إضافة 350 مليار شيكل (الشيكل = 0.34 دولار أمريكي) إلى موازنة الدفاع، في السنوات العشر المقبلة"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن كاتس قوله إن "الحرب الاقتصادية ضد إيران، واحدة من جبهات المعركة المهمة لأمن إسرائيل".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن "كل دولار يصل إلى إيران قد يجد طريقه إلى "حزب الله" أو "حماس" أو الحوثيين وباقي أذرعها الإرهابية"، على حد قوله.
وشدد كاتس أن "المعركة الاقتصادية ضد إيران هي واحدة من أهم ساحات القتال لأمن دولة إسرائيل، ولذلك لا يجوز لنا الاكتفاء بما حققناه حتى الآن".
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن "طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الاجتماعات التي جرت في سويسرا، رغم طلب الأخير عقد لقاء بهذا الشأن".
وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أنه "لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات
أو إلى المواد النووية الموجودة فيها".
وشدد المسؤول الإيراني أن "ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم
على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.