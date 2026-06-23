https://sarabic.ae/20260623/ترامب-19-مليون-برميل-نفط-عبرت-مضيق-هرمز-في-يوم-واحد-1114631868.html
ترامب: 19 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز في يوم واحد
ترامب: 19 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز في يوم واحد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عبور النفط من مضيق هرمز يعكس تحسنا في الأوضاع ويجعل العالم مكانا أكثر أمانا، مشيرا إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعا. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T13:44+0000
2026-06-23T13:44+0000
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وأضاف ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، أن عبور نحو 19 مليون برميل من النفط لمضيق هرمز خلال يوم واحد يعد رقما قياسيا غير مسبوق.وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواصل فيه مضيق هرمز لعب دور محوري في حركة إمدادات الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260615/ترامب-السفن-بدأت-بالتحرك-خارج-مضيق-هرمز-والعديد-منها-محملة-بالنفط---عاجل-1114363556.html
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أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, سوق النفط, إيران, مضيق هرمز
أخبار العالم الآن, العالم, دونالد ترامب, سوق النفط, إيران, مضيق هرمز
ترامب: 19 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز في يوم واحد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عبور النفط من مضيق هرمز يعكس تحسنا في الأوضاع ويجعل العالم مكانا أكثر أمانا، مشيرا إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعا.
وأضاف ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، أن عبور نحو 19 مليون برميل من النفط لمضيق هرمز خلال يوم واحد يعد رقما قياسيا غير مسبوق.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي
في وقت يواصل فيه مضيق هرمز لعب دور محوري في حركة إمدادات الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز
ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.