https://sarabic.ae/20260615/ترامب-السفن-بدأت-بالتحرك-خارج-مضيق-هرمز-والعديد-منها-محملة-بالنفط---عاجل-1114363556.html

ترامب: السفن بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز والعديد منها محملة بالنفط

ترامب: السفن بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز والعديد منها محملة بالنفط

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن السفن وكثير منها محمل بالنفط، بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T13:22+0000

2026-06-15T13:22+0000

2026-06-15T13:59+0000

دونالد ترامب

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

مضيق هرمز

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وأشار عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه السفن "تسلك "الطريق السريع" الجنوبي، وهو طريق آمن تماما ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضا".يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "اكتمال الاتفاق مع إيران" موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضا كاملا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأضاف الرئيس الأمريكي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الجديد، داعيا السفن التجارية حول العالم إلى استئناف حركة العبور، ومؤكدًا أهمية تدفق النفط والتجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وأعرب عن شكره للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحلول الدبلوماسية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الدول والجهات الوسيطة في تقريب وجهات النظر والوصول إلى الاتفاق.وأشار إلى أن الوسطاء سيشرفون خلال الأيام المقبلة على سلسلة من الاجتماعات التمهيدية التي تسبق دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بهدف وضع الأسس الفنية والإجرائية اللازمة لتنفيذ بنوده تمهيدًا للتوقيع الرسمي.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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دونالد ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز