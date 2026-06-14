https://sarabic.ae/20260614/إيران-تعلن-إنهاء-فوري-للحرب-والعمليات-العسكرية-على-مختلف-الجبهات-بما-في-ذلك-لبنان---عاجل-1114347646.html

إيران تعلن إنهاء فوري للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان

إيران تعلن إنهاء فوري للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أنه تم الانتهاء من صياغة نص "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي عليها سيجري في سويسرا يوم... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T22:02+0000

2026-06-14T22:02+0000

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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن غريب آبادي قوله إن "الإعلان عن إنهاء فوري ودائم للحرب على مختلف الجبهات سيتم خلال الساعات المقبلة"، مؤكدًا أن رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران سيبدأ اعتبارًا من الليلة.وأضاف المسؤول الإيراني، أن مفاوضات جديدة ستُعقد خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، مشددًا على أن طهران ستتخذ إجراءاتها الخاصة في حال وقوع أي خروقات من الطرف الآخر.وأوضح غريب آبادي، أن مذكرة التفاهم "ليست ثمرة الدبلوماسية فقط، بل أيضًا نتيجة الإنجازات العسكرية الإيرانية وصمود الشعب الإيراني"، معتبرًا أن إيران حققت انتصارات كبيرة خلال المواجهة الأخيرة، وأن جميع المواقف الأساسية لطهران أُدرجت في نص المذكرة.وأشار إلى أن نص المذكرة سيُنشر بعد التوقيع الرسمي، فيما ستعمل السلطات الإيرانية قبل ذلك على شرح مختلف بنودها وتفاصيلها عبر وسائل الإعلام.وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن المذكرة لا تعني الثقة بالولايات المتحدة، لافتًا إلى أن صياغتها تمت بحذر شديد، وأن إيران ستراقب بدقة تنفيذ واشنطن لالتزاماتها.كما أشار إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة، بما في ذلك الأحداث التي شهدها لبنان ومواقف القوات المسلحة الإيرانية، ساهمت في دفع المفاوضات إلى الأمام وتسريع التوصل إلى الصيغة النهائية للتفاهم.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260614/ترامب-يعلن-رفع-الحصار-البحري-عن-إيران-وفتح-مضيق-هرمز---عاجل-1114347115.html

https://sarabic.ae/20260614/رئيس-الوزراء-الباكستاني-يعلن-عن-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-بين-الولايات-المتحدة-الأمريكية-وإيران---عاجل-1114346878.html

https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html

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