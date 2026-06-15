https://sarabic.ae/20260615/الخارجية-الإيرانية-إنهاء-الحرب-في-لبنان-جزء-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1114360834.html

الخارجية الإيرانية: إنهاء الحرب في لبنان جزء من اتفاق وقف إطلاق النار

الخارجية الإيرانية: إنهاء الحرب في لبنان جزء من اتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، إن تضمين اسم لبنان 3 مرات في مذكرة التفاهم الأخيرة مع أمريكا لوقف الحرب، يعكس الأهمية... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T12:29+0000

2026-06-15T12:29+0000

2026-06-15T12:29+0000

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وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي، أن نص التفاهم تضمن تأكيدا على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب التشديد على احترام سيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معتبرا أن هذه البنود تحدد بوضوح إطار الالتزامات الدولية والقانونية المرتبطة بالاتفاق، وتؤكد أن أي تفاهم لن يكون قابلاً للاستمرار دون ضمان أمن لبنان واستقلاله. وأضاف المتحدث الإيراني، أن تفاصيل الجوانب الدبلوماسية للاتفاق مع واشنطن سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن جدول أعمال اجتماع جنيف يتضمن خطة لزيارات إلى عدد من دول المنطقة والدول المجاورة، سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد استكمال الترتيبات، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. كما أكد أن القرار النهائي بشأن آلية توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن سيُتخذ خلال اليوم أو غدا الثلاثاء، على أن يتم الإعلان عن نتائجه بصورة رسمية. وانتقد وزراء الحكومة الإسرائيلية بشدة، اليوم الاثنين، الاتفاق بين أمريكا وإيران لإنهاء الحرب، مؤكدين أن إسرائيل غير ملزمة ببنود الاتفاق، بينما اتهمت المعارضة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتقصير في حق الشعب الإسرائيلي. وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ببقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، محذرا من أن أي هجوم إيراني سيُقابل بـ"قوة كاملة"، وأكد أن إسرائيل ستقاوم أي ضغوط بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إنهاء الحرب، والذي يتضمن التزاما بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان. وأصرّ كاتس على أن "إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، حيث تخوض معارك ضد "حزب الله" اللبناني، "رغم كل الضغوط القائمة وتلك التي ستأتي لاحقا". وأضاف أن "المناطق الأمنية ستُخلى من السكان المحليين، وسيتم تدمير جميع البنى التحتية الإرهابية، فوق الأرض وتحتها، بما في ذلك المنازل في قرى خط التماس التي كانت بمثابة بؤر إرهابية". وتابع كاتس: "لن نتنازل عن مصالح إسرائيل الأمنية وحماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية"، محذرا: "إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان، فسنرد عليها بكل قوة". فيما هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الاتفاق الأمريكي الإيراني، مصرحا في بيان له: "اتفاق ترامب لا يُلزمنا". بينما قال وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إن الاتفاق "سيء لإسرائيل وللعالم الحر بأسره".وأعلنت أمريكا وإيران، اليوم الإثنين، التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، إذ ينص الاتفاق على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية حول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بما يجعل الاتفاق الحالي إطاراً عاماً يمهّد لتسوية أوسع للخلافات القائمة بين الجانبين.وكانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، إضافة إلى تدمير مواقع داخل إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، فضلاً عن إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.

https://sarabic.ae/20260615/رغم-الاتفاق-مع-إيران-نتنياهو-يرفض-تقييد-حرية-إسرائيل-العسكرية-في-لبنان-1114350238.html

https://sarabic.ae/20260614/إيران-تعلن-إنهاء-فوري-للحرب-والعمليات-العسكرية-على-مختلف-الجبهات-بما-في-ذلك-لبنان---عاجل-1114347646.html

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