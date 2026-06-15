https://sarabic.ae/20260615/رغم-الاتفاق-مع-إيران-نتنياهو-يرفض-تقييد-حرية-إسرائيل-العسكرية-في-لبنان-1114350238.html

رغم الاتفاق مع إيران... نتنياهو يرفض تقييد حرية إسرائيل العسكرية في لبنان

رغم الاتفاق مع إيران... نتنياهو يرفض تقييد حرية إسرائيل العسكرية في لبنان

سبوتنيك عربي

أفاد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة ببند... 15.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-15T06:14+0000

2026-06-15T06:14+0000

2026-06-15T06:14+0000

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ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فقد أبلغ نتنياهو ترامب أيضا أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية، وسيواصل عملياته لإحباط تهديدات "حزب الله" اللبناني، بما في ذلك تدمير البنية التحتية للإرهاب والرد على أي هجوم على إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ويُفهم من ذلك أن وزراء المجلس الوزاري الأمني متمسكون بمصالح إسرائيل في لبنان، وأن نتنياهو حظي بدعم كامل في اجتماع المجلس لموقفه، وفقا لتقديرات الصحيفة.ويأتي هذا الخلاف بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإيران، اليوم الإثنين، عن التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، ووفقا لباكستان، فإن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية ووقف العمليات العسكرية على عدة جبهات، بما فيها لبنان.وفي ليلة أمس، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن طهران قررت "إنهاء الحادث" وتجنّب مهاجمة إسرائيل، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارة على منطقة الضاحية في بيروت، معقل "حزب الله" في العاصمة اللبنانية، وكانت إيران هددت بالرد، لكن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الضغط الأمريكي وجهود الوساطة دفعت طهران إلى التراجع بدلا من المخاطرة بتقويض الاتفاق.وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إن بند لبنان في الاتفاق الأمريكي الإيراني "أمر سنضطر إلى التمسك به بحزم على أي حال إذا طُلب منا سحب قواتنا من هناك"، ووفقا لأحد المسؤولين، فإن نتنياهو "يتمسك بموقفه وينجح في دحض هذه المطالب الإيرانية"، والأمريكيون يدركون أن إسرائيل تعتبر هذه المسألة غير قابلة للنقاش.وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، جادل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأنه إذا أطلقت إيران النار على إسرائيل، فإن على إسرائيل الرد بقوة في لبنان وليس داخل إيران.وبحسب مسؤولين مطلعين على النقاش، كان منطق سموتريتش أن "إيران هي ساحة ترامب، لأن الرئيس الأمريكي قاد الحملة والمفاوضات ضد طهران، أما لبنان، على النقيض، فهو ساحة الأمن المباشر لإسرائيل".وبموجب هذا النهج، تتجنّب إسرائيل اتهامها بتخريب اتفاق ترامب بضربة داخل إيران، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية تحركها ضد "حزب الله" في لبنان.لكن الوزراء قالوا إن الوضع في لبنان مختلف، موضحين أن إسرائيل تحارب "حزب الله" هناك، وتدفع ثمن ذلك، وتدافع عن أمن سكان شمال إسرائيل، وقال مسؤولون إن "إسرائيل لا يمكنها العودة إلى الوضع قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين تقول إن يديها كانتا مكبلتين بينما تتصاعد التهديدات على طول حدودها".ووفقا للمسؤولين، فقد اقترح سموتريتش خلال الاجتماع تحذير سكان سهل البقاع، وهو معقل رئيسي لـ"حزب الله" في شرق لبنان، بأنه إذا أطلقت إيران النار على إسرائيل، فسيكون أمامهم ساعة واحدة للإخلاء قبل أن يقصف الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف هناك.ومن الحجج الأخرى التي طُرحت في الاجتماع، أن الضربات في لبنان أسهل وأقل تكلفة وأكثر سهولة في الوصول إليها من الضربات في إيران.ورأى مؤيدو التركيز على الساحة اللبنانية داخل الحكومة الإسرائيلية، أن أي ضربة تُنفذ في لبنان ستحقق هدفين في آن واحد؛ توجيه رسالة ردع إلى إيران، وإضعاف قدرات "حزب الله" بما ينعكس على الوضع الأمني على الحدود الشمالية لإسرائيل لسنوات مقبلة.وبحسب مسؤولين إسرائيليين، كان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أبرز الداعمين لهذا التوجه، وحظي موقفه بتأييد عدد من كبار المسؤولين الأمنيين. وأشار المسؤولون إلى أن بعض الوزراء طالبوا بتوجيه ضربات أشد داخل إيران، إلا أن التقديرات كانت تفيد بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يوافق على خطوات قد تؤدي إلى توتر كبير في العلاقات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وفي السياق، أكد وزير الطاقة، إيلي كوهين، ضرورة الحفاظ على العلاقات مع واشنطن، مع التشديد على أن أي رد إسرائيلي يجب أن يكون رادعا وواضحا، كما دعت الوزيرة، جيلا غامليئيل، إلى رد قوي، بينما أشادت الوزيرة، أوريت ستروك، بموقف نتنياهو، مطالبة بفرض كلفة مرتفعة تجعل أي هجمات مستقبلية غير مجدية، ومن جانبها، شددت وزيرة النقل، ميري ريغيف، على ضرورة إنهاء ما وصفته بـ"المناوشات" وعدم القبول بالقيود المفروضة على التحرك الإسرائيلي.وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، وذلك عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الليلة.وقال المجلس، في بيان رسمي، إن "نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب، المعروفة باسم "مفاوضات إسلام آباد"، جرى إقراره مساء 14 يونيو/ حزيران، بعد جولات تفاوضية مطولة وبقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي".كما أعلن ترامب، في وقت سابق اليوم، "اكتمال الاتفاق مع إيران"، موجهًا التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات التي أفضت إلى التوصل للتفاهم بين الجانبين.وقال، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "أصدر تفويضًا كاملًا بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري".وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدًا أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.وأوضح شهباز شريف، أن "حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُعقد يوم الجمعة 19 يونيو/ حزيران في سويسرا، بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين في جهود التسوية".وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260614/إيران-تعلن-إنهاء-فوري-للحرب-والعمليات-العسكرية-على-مختلف-الجبهات-بما-في-ذلك-لبنان---عاجل-1114347646.html

https://sarabic.ae/20260614/ترامب-يعلن-رفع-الحصار-البحري-عن-إيران-وفتح-مضيق-هرمز---عاجل-1114347115.html

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