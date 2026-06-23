https://sarabic.ae/20260623/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-الوحدات-العملياتية-تحمي-سماء-بلادنا-بجاهزية-تامة-1114632773.html

مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: الوحدات العملياتية تحمي سماء بلادنا بجاهزية تامة

مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني: الوحدات العملياتية تحمي سماء بلادنا بجاهزية تامة

سبوتنيك عربي

أكد قائد وحدة الدفاع الجوي المشتركة بمقر "خاتم الأنبياء" المركزي العميد علي رضا الهامي، إن وحدات الدفاع الجوي العملياتية في جميع أنحاء البلاد تحمي سماء إيران... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T14:17+0000

2026-06-23T14:17+0000

2026-06-23T14:17+0000

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وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد إلهامي جاءت خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمنطقة الدفاع الجوي في الشمال الغربي للجيش وبمناسبة "ذكری شهداء الدفاع الجوي". وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "شجاعة وبسالة منتسبي الدفاع الجوي في الجيش والحرس الثوري في كافة أرجاء إيران الإسلامية المقدسة، تعد مصدرا للفخر لجميع الأحرار وتقف الوحدات العملياتية اليوم بكامل قوتها واقتدارها للدفاع عن أجواء الوطن".وصرح بأن درب الحق على مر التاريخ كان دائما محفوفا بالتقلبات، مؤكداً أن "الشعب الإيراني، بتلبيته لنداء قائد الثورة الإسلامية، وقف في وجه الظلم والظالمين".وأشار العميد علي رضا إلهامي إلى أن هذه الملاحم البطولية التي لا مثيل لها، تشكل سندا قويا للقوات المسلحة الإيرانية.وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عبور النفط من مضيق هرمز يعكس تحسنا في الأوضاع ويجعل العالم مكانا أكثر أمانا، مشيرا إلى أن أسعار النفط تشهد تراجعا.وأضاف ترامب، في منشور على "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، أن عبور نحو 19 مليون برميل من النفط لمضيق هرمز خلال يوم واحد يعد رقما قياسيا غير مسبوق. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواصل فيه مضيق هرمز لعب دور محوري في حركة إمدادات الطاقة العالمية، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط في العالم. وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260623/إيران-تهدد-بالرد-عسكريا-إذا-انتهكت-إسرائيل-مذكرة-التفاهم-بما-في-ذلك-لبنان-1114618642.html

https://sarabic.ae/20260623/سموتريتش-مفاوضات-إيران-لا-تعني-لنا-شيئا--1114613782.html

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