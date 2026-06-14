https://sarabic.ae/20260614/مستشار-المرشد-الأعلى-الإيراني-عن-الضربة-الإسرائيلية-لبيروت-مرحلة-الصبر-انتهت-وساعة-الصفر-اقتربت-1114346436.html
مستشار المرشد الأعلى الإيراني عن الضربة الإسرائيلية لبيروت: مرحلة الصبر انتهت وساعة الصفر اقتربت
مستشار المرشد الأعلى الإيراني عن الضربة الإسرائيلية لبيروت: مرحلة الصبر انتهت وساعة الصفر اقتربت
سبوتنيك عربي
أطلق مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، تصريحات حادة بشأن التطورات الأخيرة في لبنان، مؤكداً أن ما وصفه بـ"سوء التقدير" في بيروت أنهى... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T20:51+0000
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وشدد ولايتي على أن "حزب الله اللبناني يمثل جزءاً أساسياً من محور المقاومة"، معتبراً أن أي تصعيد أو استفزازات مستمرة في لبنان لن تمر من دون رد، في ظل التوترات المتصاعدة على الساحة الإقليمية.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html
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أخبار إيران, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار المرشد الأعلى الإيراني عن الضربة الإسرائيلية لبيروت: مرحلة الصبر انتهت وساعة الصفر اقتربت
أطلق مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، تصريحات حادة بشأن التطورات الأخيرة في لبنان، مؤكداً أن ما وصفه بـ"سوء التقدير" في بيروت أنهى مرحلة الصبر، وأن الأوامر قد صدرت، مضيفاً أن "ساعة الصفر قد حانت" وأن منصات الإطلاق تستعد للتحرك.
وشدد ولايتي على أن "حزب الله اللبناني يمثل جزءاً أساسياً من محور المقاومة"، معتبراً أن أي تصعيد أو استفزازات مستمرة في لبنان
لن تمر من دون رد، في ظل التوترات المتصاعدة على الساحة الإقليمية.
وأضاف أن مضيقي هرمز وباب المندب يشكلان ورقتي ضغط استراتيجيتين بالغتي التأثير، محذراً من أن استمرار التصعيد قد ينعكس على حركة التجارة العالمية وشرايين الاقتصاد، في إشارة إلى تداعيات محتملة على أمن الملاحة في المنطقة.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران
من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.
وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد
، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران
ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني
فور إنجازه.