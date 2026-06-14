https://sarabic.ae/20260614/طهران-نستعد-للرد-على-الضربة-الإسرائيلية-لبيروت-1114345309.html

طهران: نستعد للرد على الضربة الإسرائيلية لبيروت

طهران: نستعد للرد على الضربة الإسرائيلية لبيروت

سبوتنيك عربي

توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، بالرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً أن طهران تدرس خطواتها في... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T19:38+0000

2026-06-14T19:38+0000

2026-06-14T19:38+0000

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وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذوالقدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن إيران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ‌قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة ‌التفاهم، ‌التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون ‌غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.

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https://sarabic.ae/20260614/المندوب-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-الولايات-المتحدة-واثقة-من-توقيع-اتفاق-مع-إيران-اليوم-1114338197.html

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