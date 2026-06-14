https://sarabic.ae/20260614/طهران-نستعد-للرد-على-الضربة-الإسرائيلية-لبيروت-1114345309.html
طهران: نستعد للرد على الضربة الإسرائيلية لبيروت
طهران: نستعد للرد على الضربة الإسرائيلية لبيروت
سبوتنيك عربي
توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، بالرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً أن طهران تدرس خطواتها في... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T19:38+0000
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وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذوالقدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن إيران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه.
https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html
https://sarabic.ae/20260614/المندوب-الأمريكي-لدى-الأمم-المتحدة-الولايات-المتحدة-واثقة-من-توقيع-اتفاق-مع-إيران-اليوم-1114338197.html
https://sarabic.ae/20260614/مسؤول-أمريكي-إيران-ستعيد-فتح-مضيق-هرمز-دون-فرض-رسوم-عبور-1114327536.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
طهران: نستعد للرد على الضربة الإسرائيلية لبيروت
توعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد، بالرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكداً أن طهران تدرس خطواتها في مواجهة التطورات الأخيرة.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذوالقدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن إيران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي
.
وأضاف ذوالقدر: "إن رداً من مقاتلي الإسلام قادم"، في إشارة إلى احتمال اتخاذ إجراءات ردية على الضربة التي استهدفت بيروت.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب لا يزال يسير في مساره الصحيح، رغم التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.
وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأحد، إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران
من المقرر إبرامه اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه لا يزال قائماً رغم الغارة الإسرائيلية على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.
وأضاف أن مسار التفاهم بين الجانبين لم يتأثر بالأحداث الأخيرة، مؤكداً استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان اتفاقا الأحد
، يفتح بعده مباشرة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إيران لن تتلقى أي أموال بموجب الاتفاق.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، أمس السبت: "في الواقع، لم تعد إيران
ترغب في امتلاك سلاح نووي، ولن تمتلكه، لا عن طريق الشراء ولا التطوير ولا بأي شكل آخر من أشكال الحصول عليه. من المقرر توقيع الاتفاق غدًا (الأحد)، وبعد توقيعه مباشرة سيفتح مضيق هرمز أمام الجميع".
وأضاف ترامب: "على عكس مدفوعات (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما، التي بلغت مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدًا، لن يتم تبادل أي أموال".
في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله أمس السبت، إن "موعد توقيع مذكرة التفاهم، التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد".
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قال أمس السبت، إن باكستان تستعد "لتوقيع إلكتروني" لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني
فور إنجازه.