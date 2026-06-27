https://sarabic.ae/20260627/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-لا-نعترف-باتفاق-واشنطن-وسلاحنا-باق-والسلطة-وضعت-لبنان-في-مأزق-1114756655.html
حزب الله عبر "سبوتنيك": لا نعترف باتفاق واشنطن وسلاحنا باق والسلطة وضعت لبنان في مأزق
حزب الله عبر "سبوتنيك": لا نعترف باتفاق واشنطن وسلاحنا باق والسلطة وضعت لبنان في مأزق
سبوتنيك عربي
علق النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن اليوم السبت، على اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معبرا عن رفض الحزب لهذا الاتفاق. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الحاج حسن في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذا ليس اتفاقا إنما استسلاما من السلطة اللبنانية أمام أميركا والعدو الصهيوني. إنه استسلام كامل وتسليم كامل والشروط الواردة في الاتفاق تلزم لبنان، فيما لا التزامات وردت ضمنه في ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي".وأضاف: "موقفنا الثابت وهو أن هذه السلطة التي تأتمر بالأمريكي لن نستجيب لأي ما استسلمت به أمام الأمريكي والإسرائيلي،والسلطة اللبنانية اليوم مسؤولة عما أوصلت نفسها اليه".واعتبر النائب عن حزب الله أن، "السلطة عبر ما وقعت عليه تقول إنها ستسعين بالخارج وهي سلمت الأرض والمقدرات للعدو، وهذا أمر خطير جدا كما أنها رهنت نفسها برضى الإسرائيلي، وأدخلت نفسها في مأزق خطير وقاسٍ جداً".وختم مؤكداً "لا نعترف بالاتفاق، والمقاومة والسلاح باقيين فيما هذا الاتفاق لن ينفذ، أما خطواتنا المستقبلية فهي رهن المداولات والمشاورات التي تجريها ضمن الحزب ومع الحلفاء".وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.رئيس الوزراء اللبناني: اتفاق "الإطار الثلاثي" يهدف لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية
https://sarabic.ae/20260626/روبيو-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ولبنان-اتفقوا-على-إنشاء-مجموعة-تنسيق-عسكرية-ثلاثية-1114751314.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
حزب الله عبر "سبوتنيك": لا نعترف باتفاق واشنطن وسلاحنا باق والسلطة وضعت لبنان في مأزق
حصري
علق النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن اليوم السبت، على اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معبرا عن رفض الحزب لهذا الاتفاق.
وقال الحاج حسن في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذا ليس اتفاقا إنما استسلاما من السلطة اللبنانية أمام أميركا والعدو الصهيوني. إنه استسلام كامل وتسليم كامل والشروط الواردة في الاتفاق تلزم لبنان، فيما لا التزامات وردت ضمنه في ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي".
وأضاف: "موقفنا الثابت وهو أن هذه السلطة التي تأتمر بالأمريكي لن نستجيب لأي ما استسلمت به أمام الأمريكي والإسرائيلي،
والسلطة اللبنانية اليوم مسؤولة عما أوصلت نفسها اليه".
وأردف: ونأمل ألا يصل لبنان بنتيجة استسلام هذه السلطة إلى مآزق، ذلك أن طريقة وأسلوب السلطة اللبنانية "انهزامي واستلامي"، من دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وبالتالي نحن أمام سلطة فاقدة للشرعية والميثاقية.
واعتبر النائب عن حزب الله أن، "السلطة عبر ما وقعت عليه تقول إنها ستسعين بالخارج وهي سلمت الأرض والمقدرات للعدو، وهذا أمر خطير جدا كما أنها رهنت نفسها برضى الإسرائيلي، وأدخلت نفسها في مأزق خطير وقاسٍ جداً".
وختم مؤكداً "لا نعترف بالاتفاق، والمقاومة والسلاح باقيين فيما هذا الاتفاق لن ينفذ، أما خطواتنا المستقبلية فهي رهن المداولات والمشاورات التي تجريها ضمن الحزب ومع الحلفاء".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا
، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.