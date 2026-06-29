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بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
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وزير الدفاع الإسرائيلي: بقاء جيشنا في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد
وزير الدفاع الإسرائيلي: بقاء جيشنا في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله"، مؤكداً أن بقاء... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف كاتس، أن "حزب الله عزز وجوده في جنوب لبنان نتيجة الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، معتبراً أن الجيش اللبناني "لن يتحول فجأة إلى قوة تهاجم حزب الله".وأوضح أن "إسرائيل ليست لديها أطماع إقليمية في لبنان، لكنها لن تنفذ أي انسحاب إضافي بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله"، مشيراً إلى أن إسرائيل انتقلت إلى "الخطة ب"، والتي تتضمن تعميق منطقة "الخط الأصفر" في جنوب لبنان.وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، كشف كاتس أن أربع مكالمات هاتفية جرت بين نتنياهو وترامب قبل توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن التحول في الموقف الأمريكي حدث خلال محادثة أخرى لم يكن مشاركاً فيها.كما أعلن كاتس، في ختام تصريحاته، أنه "اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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https://sarabic.ae/20260628/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-أبلغت-الولايات-المتحدة-قبل-الهجوم-على-جنوب-لبنان-1114795618.html
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وزير الدفاع الإسرائيلي: بقاء جيشنا في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد

14:03 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 14:11 GMT 29.06.2026)
© AP Photo / Thanassis Stavrakisوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله"، مؤكداً أن بقاء الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق سيكون "طويل الأمد".
وأضاف كاتس، أن "حزب الله عزز وجوده في جنوب لبنان نتيجة الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، معتبراً أن الجيش اللبناني "لن يتحول فجأة إلى قوة تهاجم حزب الله".
وأوضح أن "إسرائيل ليست لديها أطماع إقليمية في لبنان، لكنها لن تنفذ أي انسحاب إضافي بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله"، مشيراً إلى أن إسرائيل انتقلت إلى "الخطة ب"، والتي تتضمن تعميق منطقة "الخط الأصفر" في جنوب لبنان.
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وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، كشف كاتس أن أربع مكالمات هاتفية جرت بين نتنياهو وترامب قبل توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن التحول في الموقف الأمريكي حدث خلال محادثة أخرى لم يكن مشاركاً فيها.

وأضاف أن ترامب ربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية بما يخدم المصالح الأمريكية، مشيراً إلى أن إسرائيل تمتلك عدة أهداف جاهزة داخل إيران، لكنها لن تتحرك في الوقت الحالي حتى لا تعرقل المسار الذي يقوده ترامب.

كما أعلن كاتس، في ختام تصريحاته، أنه "اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة".
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ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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