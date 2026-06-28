https://sarabic.ae/20260628/مكتب-نتنياهو-إسرائيل-أبلغت-الولايات-المتحدة-قبل-الهجوم-على-جنوب-لبنان-1114795618.html

مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على جنوب لبنان

مكتب نتنياهو: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل الهجوم على جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً قبل تنفيذ عملية عسكرية جنوبي لبنان". 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T20:46+0000

2026-06-28T20:46+0000

2026-06-28T20:48+0000

لبنان

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg

وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي دمر قبل وقت قصير شبكة أنفاق وبنية تحتية تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة "مجدل زون" جنوبي لبنان".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل عمليات تدمير البنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" وإزالة ما وصفه بـ"التهديدات عن بلدات الشمال"، مشيراً إلى أن قواته ستبقى في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان.وأضاف نتنياهو أن "التفاهمات تشمل استمرار وجود "منطقة أمنية" داخل الأراضي اللبنانية"، وفق ما وصفه، "إلى حين نزع سلاح "حزب الله" وضمان عدم وجود أي تهديد للأمن الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية"، بحسب قوله.وفي سياق حديثه عن التطورات العسكرية، قال رئيس الوزراء إن "إسرائيل وجهت ضربات قوية لحزب الله"، مشيرًا إلى "تدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية واستهداف قياداته، إلى جانب عمليات عسكرية مكثفة خلال الفترة الماضية".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260628/ولايتي-حزب-الله-يمثل-الضامن-الحقيقي-لاستقلال-لبنان-1114784287.html

https://sarabic.ae/20260628/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنلتزم-بالاتفاق-مع-لبنان-وسنعمل-على-تنفيذه-بنجاح-1114783778.html

https://sarabic.ae/20260627/نتنياهو-حققنا-إنجازا-تاريخيا-مع-لبنان-وسنواصل-ضرب-حزب-الله--1114769663.html

لبنان

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي