https://sarabic.ae/20260628/ولايتي-حزب-الله-يمثل-الضامن-الحقيقي-لاستقلال-لبنان-1114784287.html

ولايتي: "حزب الله" يمثل "الضامن الحقيقي" لاستقلال لبنان

ولايتي: "حزب الله" يمثل "الضامن الحقيقي" لاستقلال لبنان

سبوتنيك عربي

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن "حزب الله" اللبناني يمثل "عمود الخيمة" والضامن الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله، على حد قوله. 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T14:58+0000

2026-06-28T14:58+0000

2026-06-28T14:58+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102203/82/1022038272_0:0:3200:1801_1920x0_80_0_0_dc125db5dc35ed8a1f44dd5ee72e6bdf.jpg

وقال ولايتي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "بعد سنوات من الخبرة في الدبلوماسية، أقول إن الحرية دون استقلال سياسي هي قفص ذهبي"، بحسب ماذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا). وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية، إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي وصفتها بالمحتلة.ودعت الخارجية الإيرانية، إلى مواصلة الضغط لتنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم بشأن لبنان، مطالبة بوضع جدول زمني للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260628/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنلتزم-بالاتفاق-مع-لبنان-وسنعمل-على-تنفيذه-بنجاح-1114783778.html

https://sarabic.ae/20260628/قاليباف-لرئيس-البرلمان-اللبناني-نسعى-لإنهاء-الحرب-في-لبنان-وإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-1114783268.html

https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-ضابط-وإصابة-جندي-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114778358.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, أخبار حزب الله