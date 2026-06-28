https://sarabic.ae/20260628/ولايتي-حزب-الله-يمثل-الضامن-الحقيقي-لاستقلال-لبنان-1114784287.html
ولايتي: "حزب الله" يمثل "الضامن الحقيقي" لاستقلال لبنان
ولايتي: "حزب الله" يمثل "الضامن الحقيقي" لاستقلال لبنان
سبوتنيك عربي
أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن "حزب الله" اللبناني يمثل "عمود الخيمة" والضامن الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله، على حد قوله. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T14:58+0000
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وقال ولايتي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "بعد سنوات من الخبرة في الدبلوماسية، أقول إن الحرية دون استقلال سياسي هي قفص ذهبي"، بحسب ماذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا). وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية، إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي وصفتها بالمحتلة.ودعت الخارجية الإيرانية، إلى مواصلة الضغط لتنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم بشأن لبنان، مطالبة بوضع جدول زمني للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260628/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنلتزم-بالاتفاق-مع-لبنان-وسنعمل-على-تنفيذه-بنجاح-1114783778.html
https://sarabic.ae/20260628/قاليباف-لرئيس-البرلمان-اللبناني-نسعى-لإنهاء-الحرب-في-لبنان-وإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-1114783268.html
https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-ضابط-وإصابة-جندي-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114778358.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
ولايتي: "حزب الله" يمثل "الضامن الحقيقي" لاستقلال لبنان
أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن "حزب الله" اللبناني يمثل "عمود الخيمة" والضامن الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله، على حد قوله.
وقال ولايتي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "بعد سنوات من الخبرة في الدبلوماسية، أقول إن الحرية دون استقلال سياسي هي قفص ذهبي"، بحسب ماذكرت وكالة
الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
وأضاف أن حزب الله "هو عمود الخيمة والحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان
في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية، إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية
التي وصفتها بالمحتلة.
وأضافت الوزارة، أن حماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه تشكل عنصرًا أساسيًا لاستدامة أي تفاهم أو ترتيبات مستقبلية، مشيرة إلى أن استقرار المنطقة مرتبط بوقف الحرب على لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيانها.
ودعت الخارجية الإيرانية، إلى مواصلة الضغط لتنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم بشأن لبنان، مطالبة بوضع جدول زمني للانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية.
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا
، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.