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https://sarabic.ae/20260628/قاليباف-لرئيس-البرلمان-اللبناني-نسعى-لإنهاء-الحرب-في-لبنان-وإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-1114783268.html
قاليباف لرئيس البرلمان اللبناني: نسعى لإنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
قاليباف لرئيس البرلمان اللبناني: نسعى لإنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، نبيه بري، أن طهران تبذل جهودا لإنهاء الحرب في لبنان، مشيرا إلى... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T14:02+0000
2026-06-28T14:02+0000
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إسرائيل
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وأوضح قاليباف أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءا أساسيا من الفقرة الأولى في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه تقرر، عقب مناقشات سويسرا، تشكيل وحدة لإدارة النزاع بين إيران والولايات المتحدة ولبنان لمتابعة تنفيذ هذه البنود. وأضاف أن الهدف يتمثل في "إنهاء الحرب في لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس". من جانبه، قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لنظيره الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "ما سعت إليه إيران خلال محادثات سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، واعتبر أن إسرائيل تحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام آباد، وذلك عبر وسيلة أخرى".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.وأضافت الوزارة أن حماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه تشكل عنصرًا أساسيًا لاستدامة أي تفاهم أو ترتيبات مستقبلية، مشيرة إلى أن استقرار المنطقة مرتبط بوقف الحرب على لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيانها.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260628/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجيش-سيواصل-عملياته-في-لبنان-لضمان-أمن-الشمال-1114779849.html
https://sarabic.ae/20260627/عون-يطالب-ترامب-بالمساهمة-في-منع-أي-خرق-للاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-1114772055.html
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إيران, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
إيران, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم

قاليباف لرئيس البرلمان اللبناني: نسعى لإنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

14:02 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، نبيه بري، أن طهران تبذل جهودا لإنهاء الحرب في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الملف كان من أبرز القضايا التي نوقشت خلال المحادثات التي جرت في سويسرا الأسبوع الماضي، إلى جانب التأكيد على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
وأوضح قاليباف أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءا أساسيا من الفقرة الأولى في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه تقرر، عقب مناقشات سويسرا، تشكيل وحدة لإدارة النزاع بين إيران والولايات المتحدة ولبنان لمتابعة تنفيذ هذه البنود.
وأضاف أن الهدف يتمثل في "إنهاء الحرب في لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
من جانبه، قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لنظيره الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "ما سعت إليه إيران خلال محادثات سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، واعتبر أن إسرائيل تحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام آباد، وذلك عبر وسيلة أخرى".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل عملياته في لبنان لضمان أمن الشمال
12:28 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.
وأضافت الوزارة أن حماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه تشكل عنصرًا أساسيًا لاستدامة أي تفاهم أو ترتيبات مستقبلية، مشيرة إلى أن استقرار المنطقة مرتبط بوقف الحرب على لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيانها.
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
عون يطالب ترامب بالمساهمة في منع أي خرق للاتفاق بين لبنان وإسرائيل
أمس, 21:23 GMT
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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