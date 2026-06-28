https://sarabic.ae/20260628/قاليباف-لرئيس-البرلمان-اللبناني-نسعى-لإنهاء-الحرب-في-لبنان-وإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-1114783268.html

قاليباف لرئيس البرلمان اللبناني: نسعى لإنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قاليباف لرئيس البرلمان اللبناني: نسعى لإنهاء الحرب في لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، نبيه بري، أن طهران تبذل جهودا لإنهاء الحرب في لبنان، مشيرا إلى... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T14:02+0000

2026-06-28T14:02+0000

2026-06-28T14:02+0000

إيران

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1f/1113908461_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_0b8e75d5ff6a483496bb2161117d3cc4.jpg

وأوضح قاليباف أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءا أساسيا من الفقرة الأولى في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أنه تقرر، عقب مناقشات سويسرا، تشكيل وحدة لإدارة النزاع بين إيران والولايات المتحدة ولبنان لمتابعة تنفيذ هذه البنود. وأضاف أن الهدف يتمثل في "إنهاء الحرب في لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس". من جانبه، قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لنظيره الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "ما سعت إليه إيران خلال محادثات سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، واعتبر أن إسرائيل تحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه في إطار تفاهم إسلام آباد، وذلك عبر وسيلة أخرى".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن تنفيذ البند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، يمثل شرطا أساسيا للتوصل إلى اتفاق دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية إن إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان يعد ضرورة لإرساء الأمن والاستقرار، مطالبة بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة.وأضافت الوزارة أن حماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه تشكل عنصرًا أساسيًا لاستدامة أي تفاهم أو ترتيبات مستقبلية، مشيرة إلى أن استقرار المنطقة مرتبط بوقف الحرب على لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بحسب بيانها.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260628/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجيش-سيواصل-عملياته-في-لبنان-لضمان-أمن-الشمال-1114779849.html

https://sarabic.ae/20260627/عون-يطالب-ترامب-بالمساهمة-في-منع-أي-خرق-للاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-1114772055.html

إيران

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم