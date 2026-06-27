https://sarabic.ae/20260627/عون-يطالب-ترامب-بالمساهمة-في-منع-أي-خرق-للاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-1114772055.html
عون يطالب ترامب بالمساهمة في منع أي خرق للاتفاق بين لبنان وإسرائيل
عون يطالب ترامب بالمساهمة في منع أي خرق للاتفاق بين لبنان وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق للاتفاق الإطاري بين لبنان... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T21:23+0000
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ونشرت الرئاسة اللبنانية بيانا لها، مساء السبت، طالب فيه الرئيس عون، ترامب، أن يضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوبي لبنان.وذكرت الرئاسة في بيانها أن عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، وشكره الأخير على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش.ولفت إلى أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة حيال الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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https://sarabic.ae/20260627/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لبدء-الانسحاب-من-منطقتين-تجريبيتين-جنوبي-لبنان-غدا-1114768735.html
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أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
عون يطالب ترامب بالمساهمة في منع أي خرق للاتفاق بين لبنان وإسرائيل
أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.
ونشرت الرئاسة اللبنانية بيانا لها، مساء السبت، طالب فيه الرئيس عون، ترامب، أن يضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوبي لبنان.
وذكرت الرئاسة في بيانها أن عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، وشكره الأخير على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش.
ولفت إلى أن الدولة اللبنانية
سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، خاصة حيال الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.