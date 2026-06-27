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إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا، مشيرة إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا".وأضافت أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيها بالبدء في الاستعداد للانتشار الجديد وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان، مشيرة إلى أنه من المتوقع خلال أيام عقد مناقشات على المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، لاتخاذ القرارات بشأن انتشار القوات وفقا للاتفاق وتوجيهات المستوى السياسي.وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يطالب "بوصول فوري للجيش اللبناني خشية أن يصل عناصر حزب الله إلى تلك الأماكن" بعد الانسحاب.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260627/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للبقاء-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-حتى-نزع-سلاح-حزب-الله-1114767240.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا

17:54 GMT 27.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا، مشيرة إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة مع لبنان ضمن الاتفاق الإطاري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا".

وأوضحت أنه "في إطار الاتفاق، فُتحت قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، سيتم عبرها تنسيق الانسحاب الإسرائيلي ووصول قوات الجيش اللبناني إلى مناطق الانسحاب".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيها بالبدء في الاستعداد للانتشار الجديد وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان، مشيرة إلى أنه من المتوقع خلال أيام عقد مناقشات على المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، لاتخاذ القرارات بشأن انتشار القوات وفقا للاتفاق وتوجيهات المستوى السياسي.
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وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يطالب "بوصول فوري للجيش اللبناني خشية أن يصل عناصر حزب الله إلى تلك الأماكن" بعد الانسحاب.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن "الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قوات إضافية في جنوب لبنان خلال الأيام القريبة، رغبة في إبقاء قوات في حالة جاهزية، وإتاحة وقت لها للراحة والتدريب، والاستعداد للانسحاب من مناطق إضافية وفقا لنتائج التجريب".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
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وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.

ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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