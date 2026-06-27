نتنياهو: حققنا إنجازا تاريخيا مع لبنان وسنواصل ضرب "حزب الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260627/نتنياهو-حققنا-إنجازا-تاريخيا-مع-لبنان-وسنواصل-ضرب-حزب-الله--1114769663.html
نتنياهو: حققنا إنجازا تاريخيا مع لبنان وسنواصل ضرب "حزب الله"
نتنياهو: حققنا إنجازا تاريخيا مع لبنان وسنواصل ضرب "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل حققت "إنجازًا تاريخيًا" مع لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد "حزب الله" مع استمرار... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T18:39+0000
2026-06-27T18:39+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg
وقال نتنياهو: "توصلنا لإطار اتفاق يمكننا من إنهاء الصراع مع لبنان. إسرائيل ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح "حزب الله".وأكمل: "نعمل على تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد، ودمرنا نحو 90% من مخزون "حزب الله" الصاروخي".وأضاف: "الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".وأضاف: "مهمتنا لم تنته بعد ولا تزال هناك مشاكل على رأسها المسيرات المفخخة. الاتفاق يعزز قوة إسرائيل ولبنان ويضعف قوة إيران و"حزب الله"،وهناك اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها ضمن ما وعدت به بشأن تغيير وجه المنطقة".وأكمل: "بتوقيعها اتفاقا معنا تقول الحكومة اللبنانية عمليا لإيران و"حزب الله" اخرجوا من لبنان ودعوه وشأنه، والحكومة تقول لإيران ولـ"حزب الله" للمرة الأولى نريد السلام مع إسرائيل وهذا تغيير جوهري".وتابع: "لم نكن طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ولكن لدينا مصالح، وسأرسل وفدا إلى واشنطن ليوضح المصالح الأمنية الإسرائيلية في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260627/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لبدء-الانسحاب-من-منطقتين-تجريبيتين-جنوبي-لبنان-غدا-1114768735.html
https://sarabic.ae/20260627/أمين-عام-حزب-الله-الاتفاق-الإطاري-بين-لبنان-وإسرائيل-تنازل-عن-السيادة-1114763769.html
https://sarabic.ae/20260627/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للبقاء-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-حتى-نزع-سلاح-حزب-الله-1114767240.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_129:0:1154:769_1920x0_80_0_0_7aba62c921e9d2caa7508439a7f46a7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نتنياهو: حققنا إنجازا تاريخيا مع لبنان وسنواصل ضرب "حزب الله"

18:39 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalitرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل حققت "إنجازًا تاريخيًا" مع لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد "حزب الله" مع استمرار تنفيذ الترتيبات التي تحدث عنها بشأن جنوب لبنان.
وقال نتنياهو: "توصلنا لإطار اتفاق يمكننا من إنهاء الصراع مع لبنان. إسرائيل ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح "حزب الله".

وأضاف: "سنبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في قريتي زوطر الغربية وفرون في جنوب لبنان، أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لـ"حزب الله".

وأكمل: "نعمل على تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد، ودمرنا نحو 90% من مخزون "حزب الله" الصاروخي".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
إعلام: الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء الانسحاب من منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان غدا
17:54 GMT
وأضاف: "الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".

وتابع: "سيطرنا على منطقة الشقيف في جنوب لبنان وسنبقى فيها، وشددتُ لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد في لبنان، كما عارضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا والآن الولايات المتحدة ولبنان يقولان لإيران إن هذا ليس شأنها".

وأضاف: "مهمتنا لم تنته بعد ولا تزال هناك مشاكل على رأسها المسيرات المفخخة. الاتفاق يعزز قوة إسرائيل ولبنان ويضعف قوة إيران و"حزب الله"،وهناك اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها ضمن ما وعدت به بشأن تغيير وجه المنطقة".
وأكمل: "بتوقيعها اتفاقا معنا تقول الحكومة اللبنانية عمليا لإيران و"حزب الله" اخرجوا من لبنان ودعوه وشأنه، والحكومة تقول لإيران ولـ"حزب الله" للمرة الأولى نريد السلام مع إسرائيل وهذا تغيير جوهري".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
أمين عام "حزب الله": الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل "تنازل عن السيادة"
14:15 GMT
وتابع: "لم نكن طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ولكن لدينا مصالح، وسأرسل وفدا إلى واشنطن ليوضح المصالح الأمنية الإسرائيلية في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني".

وفي السياق ذاته، قال: "نقترب من السيطرة على 70% من قطاع غزة ونطوق حماس، ولا مكان لحل الدولتين في أي حكومة أسعى لتشكيلها لاحقا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله"
16:52 GMT
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала