https://sarabic.ae/20260627/نتنياهو-حققنا-إنجازا-تاريخيا-مع-لبنان-وسنواصل-ضرب-حزب-الله--1114769663.html

نتنياهو: حققنا إنجازا تاريخيا مع لبنان وسنواصل ضرب "حزب الله"

نتنياهو: حققنا إنجازا تاريخيا مع لبنان وسنواصل ضرب "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل حققت "إنجازًا تاريخيًا" مع لبنان، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد "حزب الله" مع استمرار... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T18:39+0000

2026-06-27T18:39+0000

2026-06-27T18:39+0000

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وقال نتنياهو: "توصلنا لإطار اتفاق يمكننا من إنهاء الصراع مع لبنان. إسرائيل ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح "حزب الله".وأكمل: "نعمل على تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ولدينا عمل كثير لم ننجزه بعد، ودمرنا نحو 90% من مخزون "حزب الله" الصاروخي".وأضاف: "الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".وأضاف: "مهمتنا لم تنته بعد ولا تزال هناك مشاكل على رأسها المسيرات المفخخة. الاتفاق يعزز قوة إسرائيل ولبنان ويضعف قوة إيران و"حزب الله"،وهناك اتفاقيات أخرى قريبة سننجزها ضمن ما وعدت به بشأن تغيير وجه المنطقة".وأكمل: "بتوقيعها اتفاقا معنا تقول الحكومة اللبنانية عمليا لإيران و"حزب الله" اخرجوا من لبنان ودعوه وشأنه، والحكومة تقول لإيران ولـ"حزب الله" للمرة الأولى نريد السلام مع إسرائيل وهذا تغيير جوهري".وتابع: "لم نكن طرفا في الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ولكن لدينا مصالح، وسأرسل وفدا إلى واشنطن ليوضح المصالح الأمنية الإسرائيلية في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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https://sarabic.ae/20260627/أمين-عام-حزب-الله-الاتفاق-الإطاري-بين-لبنان-وإسرائيل-تنازل-عن-السيادة-1114763769.html

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