https://sarabic.ae/20260628/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجيش-سيواصل-عملياته-في-لبنان-لضمان-أمن-الشمال-1114779849.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل عملياته في لبنان لضمان أمن الشمال

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل عملياته في لبنان لضمان أمن الشمال

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن قادة وجنود الجيش سيواصلون العمل بحزم داخل لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات، وضمان أمن سكان شمال... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T12:28+0000

2026-06-28T12:28+0000

2026-06-28T12:28+0000

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جاء ذلك عبر منصة "إكس"، ضمن تعزيته لعائلة، النقيب في الجيش الإسرائيلي، ديفيد حزوت، قائد فصيلة في الكتيبة الثانية عشرة التابعة للواء "غولاني"، الذي قُتل خلال معارك في جنوب لبنان، متمنيا الشفاء العاجل لجندي آخر أُصيب في الحادث.وقال كاتس: "سيواصل قادة وجنود الجيش الإسرائيلي العمل بعزم في لبنان، لإزالة التهديدات وضمان أمن سكان الشمال، وعلينا أن ندعمهم في مهمتهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "مقتل ضابط من لواء "غولاني" وإصابة جندي آخر خلال اشتباك مع مقاتلين من "حزب الله" في جنوب لبنان".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "الضابط قُتل خلال مواجهة مسلحة مع أحد مقاتلي "حزب الله" في بلدة دير سريان جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أن الاشتباك وقع أثناء عمليات ميدانية لقواته في المنطقة.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260627/نتنياهو-حققنا-إنجازا-تاريخيا-مع-لبنان-وسنواصل-ضرب-حزب-الله--1114769663.html

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