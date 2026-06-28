https://sarabic.ae/20260628/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنلتزم-بالاتفاق-مع-لبنان-وسنعمل-على-تنفيذه-بنجاح-1114783778.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنلتزم بالاتفاق مع لبنان وسنعمل على تنفيذه بنجاح
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنلتزم بالاتفاق مع لبنان وسنعمل على تنفيذه بنجاح
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الموقعة مع لبنان "تاريخية ومهمة"، وأن الإنجازات العسكرية "هي التي مهدت الطريق لها". 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T14:20+0000
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وأضاف، وفقا لتصريحات صادرة عن الجيش الإسرائيلي: "سنلتزم بالاتفاقية وسنعمل على ضمان نجاحها. ويكمن الاختبار الآن في العمل من كلا الجانبين، وستحدد الفترة المقبلة مسار المستقبل". وكان زامير قد زار القيادة الشمالية للموافقة على خطط العمليات المستقبلية في لبنان، حيث من المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا بموجب الاتفاقية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260627/عون-يطالب-ترامب-بالمساهمة-في-منع-أي-خرق-للاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-1114772055.html
https://sarabic.ae/20260627/نتنياهو-حققنا-إنجازا-تاريخيا-مع-لبنان-وسنواصل-ضرب-حزب-الله--1114769663.html
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إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله
إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنلتزم بالاتفاق مع لبنان وسنعمل على تنفيذه بنجاح
صرح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الموقعة مع لبنان "تاريخية ومهمة"، وأن الإنجازات العسكرية "هي التي مهدت الطريق لها".
وأضاف، وفقا لتصريحات صادرة عن الجيش الإسرائيلي: "سنلتزم بالاتفاقية وسنعمل على ضمان نجاحها. ويكمن الاختبار الآن في العمل من كلا الجانبين، وستحدد الفترة المقبلة مسار المستقبل".
وكان زامير قد زار القيادة الشمالية للموافقة على خطط العمليات المستقبلية في لبنان، حيث من المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا بموجب الاتفاقية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريا
، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.