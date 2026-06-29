https://sarabic.ae/20260629/نبيه-بري-اتفاق-لبنان-وإسرائيل-مجرد-إملاءات-ولن-ينفذ-1114797279.html

نبيه بري: اتفاق لبنان وإسرائيل مجرد "إملاءات" ولن ينفذ

نبيه بري: اتفاق لبنان وإسرائيل مجرد "إملاءات" ولن ينفذ

سبوتنيك عربي

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، اتفاق الإطار الموقع بين بلاده وإسرائيل برعاية أمريكية بأنه "إملاءات". 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T02:31+0000

2026-06-29T02:31+0000

2026-06-29T02:31+0000

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وأجرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الاثنين، مقابلة مع نبيه بري، أوضح من خلالها أن الاتفاق "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار"، ومؤكدا أن الاتفاق "لن ينفذ".وقال نبيه بري "عشر مرات 17 أيار ولا هذا الاتفاق"، مؤكدا رفضه للمسار الذي أفضى إلى الاتفاق بين بيروت وتل أبيب.في وقت دعا رئيس النواب اللبناني إلى عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل لبنانية قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي.وحذر بري من أن "أخطر ما يرافق الاتفاق هو ما قد يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية"، مضيفا أن وزراء حركة أمل "لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا"، مؤكدا أن "هذا الاتفاق لن يمشي، ولن ينفذ".وتابع نبيه بري أن "الفرصة الواقعية الوحيدة لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني"، مشيرا أن "أي تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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