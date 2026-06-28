https://sarabic.ae/20260628/نبيه-بري-الاتفاق-الإطاري-الذي-وقعته-الحكومة-مع-إسرائيل-مؤامرة-وفتنة-1114784483.html

نبيه بري: الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل "مؤامرة وفتنة"

نبيه بري: الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل "مؤامرة وفتنة"

سبوتنيك عربي

وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاتفاق الإطاري الذي وقّعته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة بأنه "مؤامرة وفتنة". 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T15:48+0000

2026-06-28T15:48+0000

2026-06-28T15:48+0000

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وجاءت تصريحات بري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، مؤكدا أن "إسرائيل تحاول الالتفاف على قضية استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه ضمن إطار تفاهم إسلام آباد عبر مسارات أخرى"، حسب ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد.وشدد على أن "هدف إيران هو إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم وإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن طهران تتابع هذا الملف بجدية.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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