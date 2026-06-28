https://sarabic.ae/20260628/نبيه-بري-الاتفاق-الإطاري-الذي-وقعته-الحكومة-مع-إسرائيل-مؤامرة-وفتنة-1114784483.html
نبيه بري: الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل "مؤامرة وفتنة"
نبيه بري: الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل "مؤامرة وفتنة"
سبوتنيك عربي
وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاتفاق الإطاري الذي وقّعته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة بأنه "مؤامرة وفتنة". 28.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاءت تصريحات بري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، مؤكدا أن "إسرائيل تحاول الالتفاف على قضية استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه ضمن إطار تفاهم إسلام آباد عبر مسارات أخرى"، حسب ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد.وشدد على أن "هدف إيران هو إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم وإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن طهران تتابع هذا الملف بجدية.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260628/ولايتي-حزب-الله-يمثل-الضامن-الحقيقي-لاستقلال-لبنان-1114784287.html
https://sarabic.ae/20260628/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنلتزم-بالاتفاق-مع-لبنان-وسنعمل-على-تنفيذه-بنجاح-1114783778.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إيران, نبيه بري
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إيران, نبيه بري
نبيه بري: الاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة مع إسرائيل "مؤامرة وفتنة"
وصف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاتفاق الإطاري الذي وقّعته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة بأنه "مؤامرة وفتنة".
وجاءت تصريحات بري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، مؤكدا أن "إسرائيل تحاول الالتفاف على قضية استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه ضمن إطار تفاهم إسلام آباد عبر مسارات أخرى"، حسب ما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد.
من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني، أن إنهاء الحرب في لبنان يعد جزءًا أساسيًا من البند الأول في مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة، حيث تقرر خلال محادثات سويسرا، بعد تأكيد الوفد الإيراني المفاوض بشكل جاد على حالات انتهاك هذا البند، تشكيل وحدة لمراقبة النزاع تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان، تتولى متابعة تنفيذ هذا البند في لبنان.
وشدد على أن "هدف إيران هو إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم وإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، مشيرًا إلى أن طهران تتابع هذا الملف بجدية.
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توقيع الاتفاق الإطاري مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.