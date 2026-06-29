https://sarabic.ae/20260629/نتنياهو-نأخذ-دعوة-أردوغان-لتدمير-إسرائيل-على-محمل-الجد-وسنبلغ-أمريكا-1114802382.html
نتنياهو: نأخذ دعوة أردوغان لتدمير إسرائيل على محمل الجد وسنبلغ أمريكا
نتنياهو: نأخذ دعوة أردوغان لتدمير إسرائيل على محمل الجد وسنبلغ أمريكا
سبوتنيك عربي
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء، من أن إسرائيل تأخذ خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بجدية بالغة"، مشيرا إلى أنه... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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أفاد بذلك تقارير إعلامية إسرائيلية، أكدها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". ونُقل عن نتنياهو قوله خلال الجلسة: "لا يكاد يمر يوم دون أن يدعو أردوغان إلى تدمير دولة إسرائيل. إننا نأخذ هذه الكلمات على محمل الجد، لأنه إذا كان هناك درسٌ واحدٌ تعلمناه من تاريخ شعبنا، فهو أنه عندما يقول أحدهم إنه ينوي تدميرك، فعليك أن تأخذ كلامه على محمل الجد". وأضاف مخاطبا أعضاء مجلس الوزراء، أمس الأحد: "سنلفت انتباه أصدقائنا الأمريكيين أيضا إلى هذه التصريحات، نحن لا نتجاهلها".وصعّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولون أتراك كبار آخرون من تهديداتهم ضد القدس مؤخرا، إذ دعا وزير الداخلية التركي في وقت سابق من هذا الشهر إلى "تحرير" القدس. ومنذ اندلاع الحرب التي أشعلتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أردوغان من أشد القادة الأجانب انتقادا لإسرائيل، إذ اتهم القدس بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ورحب بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين، ودعا الأمم المتحدة إلى التوصية باستخدام القوة ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20260627/أردوغان-الصهيونية-تستهدف-تركيا-بأكملها-ونواجهها-دفاعا-عن-بقاء-دولتنا-1114766353.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو: نأخذ دعوة أردوغان لتدمير إسرائيل على محمل الجد وسنبلغ أمريكا
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء، من أن إسرائيل تأخذ خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بجدية بالغة"، مشيرا إلى أنه سيلفت انتباه أمريكا بشأنه.
أفاد بذلك تقارير إعلامية إسرائيلية، أكدها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
ونُقل عن نتنياهو قوله خلال الجلسة: "لا يكاد يمر يوم دون أن يدعو أردوغان إلى تدمير دولة إسرائيل. إننا نأخذ هذه الكلمات على محمل الجد، لأنه إذا كان هناك درسٌ واحدٌ تعلمناه من تاريخ شعبنا، فهو أنه عندما يقول أحدهم إنه ينوي تدميرك، فعليك أن تأخذ كلامه على محمل الجد".
وأضاف مخاطبا أعضاء مجلس الوزراء، أمس الأحد: "سنلفت انتباه أصدقائنا الأمريكيين أيضا إلى هذه التصريحات، نحن لا نتجاهلها".
وصعّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومسؤولون أتراك كبار آخرون من تهديداتهم ضد القدس مؤخرا، إذ دعا وزير الداخلية التركي في وقت سابق من هذا الشهر إلى "تحرير" القدس.
ومنذ اندلاع الحرب التي أشعلتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كان أردوغان من أشد القادة الأجانب انتقادا لإسرائيل، إذ اتهم القدس بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ورحب بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيليين، ودعا الأمم المتحدة إلى التوصية باستخدام القوة ضد إسرائيل.