https://sarabic.ae/20260627/أردوغان-الصهيونية-تستهدف-تركيا-بأكملها-ونواجهها-دفاعا-عن-بقاء-دولتنا-1114766353.html
أردوغان: الصهيونية تستهدف تركيا بأكملها ونواجهها دفاعا عن بقاء دولتنا
أردوغان: الصهيونية تستهدف تركيا بأكملها ونواجهها دفاعا عن بقاء دولتنا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن ما وصفها بـ"الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع" لا تستهدفه شخصيا أو حزب... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T16:05+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية لحزبه "العدالة والتنمية" في ولاية صقاريا شمال غربي البلاد، حيث أوضح أردوغان أن المواجهة مع الصهيونية لا تنطلق من دوافع شخصية أو حزبية، بل تأتي من أجل ضمان بقاء الدولة التركية وشعبها بأسره، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".وأضاف أن هذا الموقف يعكس طبيعة الصراع الذي تعتبره أنقرة متعلقا بوجود الدولة، وليس بمجرد خلافات سياسية أو مصالح آنية، مؤكدا أن الهدف هو حماية تركيا بكل مكوناتها.وفي الشهر الجاري، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "نهاية من يسيرون على خطى الزعيم النازي أدولف هتلر لن تختلف عن نهايته"، في حال استمرارهم على النهج ذاته.وأضاف خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز "الهلال الأحمر" التركي في العاصمة التركية أنقرة، أن إسرائيل تحولت في ظل إدارتها الحالية إلى "مصنع لإنتاج الفتنة وإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في المنطقة".وأكد أن تركيا تبذل جهودا لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالإبادة في غزة أمام القانون والتاريخ، إلى جانب دعمها للمظلومين.كما شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "من يهاجمون المنطقة كسمكة قرش اشتمت رائحة الدم سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا”، محذراً من أن مصير من يسيرون على خطى هتلر سيكون كمصير الطغاة عبر التاريخ إذا استمروا في نهجهم.وسبق لأردوغان أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر، وتوقع أنه سيلقى مصير الأخير.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
أردوغان: الصهيونية تستهدف تركيا بأكملها ونواجهها دفاعا عن بقاء دولتنا
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن ما وصفها بـ"الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع" لا تستهدفه شخصيا أو حزب العدالة والتنمية أو "تحالف الجمهور" فحسب، بل تمتد لتشمل جميع مكونات الشعب التركي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية لحزبه "العدالة والتنمية" في ولاية صقاريا شمال غربي البلاد، حيث أوضح أردوغان أن المواجهة مع الصهيونية لا تنطلق من دوافع شخصية أو حزبية، بل تأتي من أجل ضمان بقاء الدولة التركية وشعبها بأسره، وفقا لوكالة
الأنباء التركية "الأناضول".
وأضاف أن هذا الموقف يعكس طبيعة الصراع الذي تعتبره أنقرة متعلقا بوجود الدولة، وليس بمجرد خلافات سياسية أو مصالح آنية، مؤكدا أن الهدف هو حماية تركيا بكل مكوناتها.
وفي الشهر الجاري، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "نهاية من يسيرون على خطى الزعيم النازي أدولف هتلر لن تختلف عن نهايته"، في حال استمرارهم على النهج ذاته.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في حفل توزيع جوائز "الهلال الأحمر" التركي في العاصمة التركية أنقرة، أن إسرائيل تحولت في ظل إدارتها الحالية إلى "مصنع لإنتاج الفتنة وإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأكد أن تركيا تبذل جهودا لمحاسبة المسؤولين عما وصفه بالإبادة في غزة أمام القانون والتاريخ، إلى جانب دعمها للمظلومين.
كما شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "من يهاجمون المنطقة كسمكة قرش اشتمت رائحة الدم سيدفعون الثمن عاجلا أم آجلا”، محذراً من أن مصير من يسيرون على خطى هتلر سيكون كمصير الطغاة عبر التاريخ إذا استمروا في نهجهم.
وسبق لأردوغان أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه "قريب إيديولوجيا" من الزعيم النازي أدولف هتلر، وتوقع أنه سيلقى مصير الأخير.