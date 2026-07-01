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الجيش الإسرائيلي ينشئ بوابات عبور في مناطق بجنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي ينشئ بوابات عبور في مناطق بجنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الإسرائيلية عمدت، خلال العمليات العسكرية، إلى تجريف عدد من الطرق، ولا سيما الطريق الممتدة من منطقة حامول... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية قامت بقطع الأشجار المعمرة على جانبي الطريق"، مضيفة أنها "أنشأت بوابات عبور بين النسقين الأول والثاني، إضافة إلى المنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل "لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام "حزب الله" لا يزال يمتلك قدرات عسكرية تهدد الأمن الإسرائيلي".وأكد نتنياهو أن "أهم ما حققته إسرائيل في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وذلك يمثل تحولًا كبيرًا في المفاهيم الأمنية المرتبطة بالجبهة الشمالية، وتلك المناطق الأمنية الجديدة تهدف إلى منع وجود أي تهديد مسلح بالقرب من الحدود الإسرائيلية".فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر بشكل كامل، ولم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.
https://sarabic.ae/20260629/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بقاء-جيشنا-في-لبنان-سيكون-طويل-الأمد-1114815568.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشئ بوابات عبور في مناطق بجنوب لبنان

06:15 GMT 01.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الإسرائيلية عمدت، خلال العمليات العسكرية، إلى تجريف عدد من الطرق، ولا سيما الطريق الممتدة من منطقة حامول عند مدخل بلدة الناقورة وصولاً إلى بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد".
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية قامت بقطع الأشجار المعمرة على جانبي الطريق"، مضيفة أنها "أنشأت بوابات عبور بين النسقين الأول والثاني، إضافة إلى المنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".
وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل "لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام "حزب الله" لا يزال يمتلك قدرات عسكرية تهدد الأمن الإسرائيلي".
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وأكد نتنياهو أن "أهم ما حققته إسرائيل في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وذلك يمثل تحولًا كبيرًا في المفاهيم الأمنية المرتبطة بالجبهة الشمالية، وتلك المناطق الأمنية الجديدة تهدف إلى منع وجود أي تهديد مسلح بالقرب من الحدود الإسرائيلية".

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بـ"جيش من الإرهابيين" على حدودها، مضيفًا أن "السياسة الأمنية الجديدة تقوم على منع أي بنية عسكرية يمكن استخدامها مستقبلًا في شن هجمات ضد إسرائيل".

فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر بشكل كامل، ولم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه".
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
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وشهدت واشنطن، منذ نيسان/ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.
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