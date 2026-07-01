https://sarabic.ae/20260701/ترامب-لن-نشن-حربا-على-إيران-ما-دامت-ملتزمة-بعدم-امتلاك-سلاح-نووي-1114861358.html
ترامب: لن نشن حربا على إيران ما دامت ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي
ترامب: لن نشن حربا على إيران ما دامت ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية"، مؤكدًا إحراز تقدم في هذا الملف بالتزامن مع استمرار... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وجهت أخيرًا "ضربات قوية" لإيران، مشددًا على أنه "لا تراجع" عن هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني.وأشار إلى أن "إيران قطعت شوطًا كبيرًا" فيما يتعلق بالاتفاق، لافتًا إلى أن الجانبين يعقدان اجتماعات جيدة جدًا، واصفًا المباحثات مع الوفد الإيراني بأنها "ممتازة".وتابع الرئيس الأمريكي: "لن نشن حربا على إيران ما دامت ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط يصب في مصلحة الجميع، إلى جانب ارتفاع أسواق المال وانخفاض أسعار التجزئة.وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن إلا بعد تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهمنتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب: لن نشن حربا على إيران ما دامت ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية"، مؤكدًا إحراز تقدم في هذا الملف بالتزامن مع استمرار المحادثات مع طهران.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وجهت أخيرًا "ضربات قوية" لإيران، مشددًا على أنه "لا تراجع" عن هدف تدمير البرنامج النووي الإيراني.
وأشار إلى أن "إيران قطعت شوطًا كبيرًا" فيما يتعلق بالاتفاق، لافتًا إلى أن الجانبين يعقدان اجتماعات جيدة جدًا، واصفًا المباحثات مع الوفد الإيراني بأنها "ممتازة".
وتابع الرئيس الأمريكي: "لن نشن حربا على إيران ما دامت ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط يصب في مصلحة الجميع، إلى جانب ارتفاع أسواق المال وانخفاض أسعار التجزئة.
واعتبر ترامب أن هذه المؤشرات تعكس نتائج سياساته الاقتصادية، قائلا: "أنا أستفيد والأسواق تستفيد من سياستي".
وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.
وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.