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باحث في العلاقات الدولية: إيران قد تربط أمن الملاحة عبر مضيق هرمز بمسار المفاوضات النووية
باحث في العلاقات الدولية: إيران قد تربط أمن الملاحة عبر مضيق هرمز بمسار المفاوضات النووية
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، من بيروت، الدكتور حسن الزين، أن "الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بدأ يصطدم ببعض الوقائع الصلبة الأقوى منه، لا سيما... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T16:42+0000
2026-06-30T16:42+0000
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وأوضح الزين، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إيران تسعى إلى الاتفاق مع سلطنة عُمان على فرض رسوم مقابل الخدمات البحرية التي تقدما للسفن المارة عبر المضيق، وليس فرض رسوم على العبور نفسه، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الخليج".وأشار إلى أن "سلطنة عُمان شريكة إيران في مضيق هرمز، وهي الأقرب إليه جغرافيا والمطلة عليه، كما أنها حليف موثوق بالنسبة إلى طهران، ولا يمكن إحداث شرخ في العلاقة بينهما، رغم الضغوط الأمريكية الكبيرة عليها، نظرا لمتانة العلاقات بين البلدين، ولأن سلطنة عُمان تثق بإيران أكثر من ثقتها بدول الخليج، كما أن إيران متمسكة بشريكها العُماني لضبط أمن مضيق هرمز، الذي يحتاج إلى شريك قوي كالسلطنة وإلى موافقتها"، وفق قوله.ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "المعارك الاقتصادية هي الطاغية في المرحلة الحالية، وأن إيران قد تربط أمن الملاحة في مضيق هرمز بمسار المفاوضات النووية، بعدما وجدت فيه ورقة قوة رابعة، يمكن استخدامها لحل بقية الملفات العالقة، والتعويض عن العقوبات المفروضة عليها منذ خمسة وأربعين عاما، إلى جانب كلفة الحرب الأخيرة، ولن تتخلى عن هذه الورقة مهما كان الثمن".ولفت الزين إلى أن "إيران تستفيد من بيع النفط في ظل بقاء مضيق هرمز مفتوحا، رغم أنها لا تزال تلوح بورقة إغلاقه"، وأكد أن "تبادل المصالح بين الدول هو الضامن للاستقرار، في ظل عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات والمفاوضات"، واستبعد عودة الحرب، باستثناء احتمال وقوع بعض الضربات العسكرية المدروسة.
https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-القطرية-لا-يوجد-اجتماع-رفيع-المستوى-مقرر-بين-أمريكا-وإيران-1114835483.html
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العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في العلاقات الدولية: إيران قد تربط أمن الملاحة عبر مضيق هرمز بمسار المفاوضات النووية

16:42 GMT 30.06.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© REUTERS Stringer
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اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، من بيروت، الدكتور حسن الزين، أن "الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بدأ يصطدم ببعض الوقائع الصلبة الأقوى منه، لا سيما الترتيبات الأمنية والتقنية في مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "الاجتماع المرتقب بين الطرفين في الدوحة سيكون على المستوى الفني، وقد يمهد لعقد لقاءات أخرى مستقبلا".
وأوضح الزين، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إيران تسعى إلى الاتفاق مع سلطنة عُمان على فرض رسوم مقابل الخدمات البحرية التي تقدما للسفن المارة عبر المضيق، وليس فرض رسوم على العبور نفسه، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الخليج".
وأشار إلى أن "سلطنة عُمان شريكة إيران في مضيق هرمز، وهي الأقرب إليه جغرافيا والمطلة عليه، كما أنها حليف موثوق بالنسبة إلى طهران، ولا يمكن إحداث شرخ في العلاقة بينهما، رغم الضغوط الأمريكية الكبيرة عليها، نظرا لمتانة العلاقات بين البلدين، ولأن سلطنة عُمان تثق بإيران أكثر من ثقتها بدول الخليج، كما أن إيران متمسكة بشريكها العُماني لضبط أمن مضيق هرمز، الذي يحتاج إلى شريك قوي كالسلطنة وإلى موافقتها"، وفق قوله.
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران
10:35 GMT
واعتبر أن "إيران تفضل سلطنة عمان كوسيط سياسي بينها وبين الولايات المتحدة، وأن قطر تتدخل في الجوانب الفنية، بينما تسعى تركيا إلى إيجاد بدائل عن مضيق هرمز".
ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "المعارك الاقتصادية هي الطاغية في المرحلة الحالية، وأن إيران قد تربط أمن الملاحة في مضيق هرمز بمسار المفاوضات النووية، بعدما وجدت فيه ورقة قوة رابعة، يمكن استخدامها لحل بقية الملفات العالقة، والتعويض عن العقوبات المفروضة عليها منذ خمسة وأربعين عاما، إلى جانب كلفة الحرب الأخيرة، ولن تتخلى عن هذه الورقة مهما كان الثمن".
ولفت الزين إلى أن "إيران تستفيد من بيع النفط في ظل بقاء مضيق هرمز مفتوحا، رغم أنها لا تزال تلوح بورقة إغلاقه"، وأكد أن "تبادل المصالح بين الدول هو الضامن للاستقرار، في ظل عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات والمفاوضات"، واستبعد عودة الحرب، باستثناء احتمال وقوع بعض الضربات العسكرية المدروسة.
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