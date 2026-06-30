https://sarabic.ae/20260630/الخارجية-القطرية-لا-يوجد-اجتماع-رفيع-المستوى-مقرر-بين-أمريكا-وإيران-1114835483.html

الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران

الخارجية القطرية: لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T10:35+0000

2026-06-30T10:35+0000

2026-06-30T10:35+0000

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وأضاف الأنصاري أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاويد كوشنر، سيكونان في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات.ووفقا له، لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن.وأوضح أن مضيق "هرمز" وآلية فتحة وعودة الملاحة فيه هي ملفات في غاية الأهمية، مضيفًا أن التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت، يوم أمس الاثنين، وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة "عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين هناك".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.عراقجي: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابلالجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز قد تؤدي إلى إخراج أمريكا من المنطقة

https://sarabic.ae/20260629/الرئيس-الإيراني-سيتم-الإفراج-عن-6-مليارات-دولار-من-أصولنا-المجمدة-في-قطر-1114801297.html

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